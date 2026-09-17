Ödemiş'te Efe kültürü ve geleneksel düğün ritüelleri canlandırıldı

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İzmir'in Ödemiş ilçesi ve çevresinin geleneksel düğün kültürü ile Efe kültürünü yansıtan unsurlar, İzmir Valiliğinin Efeler Yolu Projesi kapsamında düzenlenen "Efeler Düğünü" etkinliğiyle tanıtıldı.

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla Birgi Mahallesi'ndeki tarihi Çakırağa Konağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, yöreye özgü düğün ritüelleri canlandırıldı, geleneksel gelinlikler defileyle sunuldu.

Etkinlikte ayrıca kına merasimi, yöreye özgü müzik dinletisi ve zeybek gösterisi gerçekleştirildi.

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Bedia Akartürk ile İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu yöreye ait eserleri seslendirdi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, programdaki konuşmasında, ecdadın hatırasını yaşatmak, Küçük Menderes Havzası'ndaki kırsal kalkınmaya katkı sağlamak ve bölgenin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"Efeler Düğünü" etkinliğiyle bölgenin geleneksel düğün kültürünü tanıttıklarını aktaran Elban, şunları kaydetti:

"Türkiye'de gençlerimiz Efe düğünü ile evlensinler istiyoruz. Özümüze, geleneklerimize, örfümüze, adetimize uygun düğün yapsınlar. Bu kültürü yaşatsınlar. Bu düğünün bereketiyle ömür boyu mutlu, mesut yaşasınlar."

Bölgenin düğün geleneği ve Efe kültürüne ilişkin yaklaşık bir yıl süren çalışma yürüttüklerini aktaran Elban, hazırlanan belgeselin de söz konusu kültürün tanıtılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Etkinliğe, Vali Elban'ın eşi İrem Beyza Elban'ın yanı sıra Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, kurum müdürleri, rektörler, kaymakamlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: AA