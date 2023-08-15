Nusret Gökçe'nin hayatı film oluyor! Disney Plus çekim için harekete geçiyor

Atatürk kararıyla tepki çeken Disney Plus'ın dünyaca ünlü sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin hayatını belgesel yapmak için harekete geçtiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında tanınan ve sonrasında birçok yere restoran açan sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin hayatı film olacak. Son günlerde Atatürk dizisi sadece Türkiye'de yayınlayacağı için tepki çeken Disney Plus'ın Gökçe'nin belgeselini çekmek için harekete geçtiği ileri sürüldü.

AMERİKALI YÖNETMEN ÇEKECEK

2. Sayfa'da yer alan habere göre, yarı belgesel film tarzındaki projeyi Amerikalı bir yönetmen çekecek. Çocuk yaşta çalışmaya başlayan ve çıraklık yaparak başladığı sektörde kendi restoranlarını açan Nusret Gökçe'nin proje için çok heyecanlı olduğu konuşuluyor. Ünlü ismi filmde hangi oyuncunun oynayacağı ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan platformda Barış Manço, Kemal Sunal gibi değerli isimler için de benzer çalışmalar yapılacak.

DISNEY PLUS'A NE OLDU?

Türkiye piyasasına hızlı bir giriş yapan Disney Plus, geçtiğimiz ay platformda yer alan tüm orijinal Türk yapımlarını Türkiye dışındaki ülkelerden kaldırdı. Bu kararın ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının konu alındığı Atatürk dizisini de sadece Türkiye'de yayınlama kararı alan Disney Plus, eleştirilerin hedefi oldu.