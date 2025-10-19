Nuri Pakdil, Kahramanmaraş'ta Şiirlerle Anıldı

"Yedi Güzel Adam"ın öncüsü kabul edilen Nuri Pakdil, Kahramanmaraş'ta düzenlenen kitap fuarında vatandaşlar ve şairler tarafından şiirlerle anıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Gel ve hayatı anla" temalı Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nda, "Kudüs Şairi" olarak tanınan Pakdil'in eserlerinden bölümler okundu.

Vatandaşlar ve şairler, "Umut" ve "Bağlanma" gibi şiirlerinden örneklerle Pakdil'i andı.

Yazar Kadriye Kırdök, Pakdil'in hem şehrinin hem de Kudüs'ün şairi olarak tanındığını belirterek, "Nuri Pakdil'i rahmetle ve minnetle anıyoruz. Türk edebiyatına ve Kahramanmaraş'ın edebiyatına büyük katkı sundu." dedi.