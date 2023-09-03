Nurettin Rençber, Adanalıları Türkülerle Coşturdu

Seyhan Belediyesi'nin Dünya Barış Günü dolayısıyla organize ettiği konserde sahneye çıkan Türk Halk Müziği sanatçısı Nurettin Rençber Türkülerle Adanalıları coşturdu.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde bulunan Seyhan Sanat Meydanı'ndaki konser öncesinde sahne alan Rüya seslendirdiği marşlar ve türkülerle Adanalıları coşturdu.

Ünlü sanatçı Nurettin Rençber'in seslendirdiği 'Aşk Sana Benzer', 'Ay Düşünce Denize',, 'Ezo', 'İçimdeki Ateş', 'Eski Yara', 'Kara Gül' gibi eserlerle alanı dolduran binlerin coşkusu katlanarak arttı.

Konserde sahneye davet edilen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, herkesin barışa özlem duyduğunu ancak Türkiye'nin yakın çevresinde savaşların devam ettiğini hatırlattı.

Akay, "Bu ülke 72 millete bir gözle bakılan bir ülke. Bu ülke aslanla ceylanın yan yana olduğu bir ülke. Böyle bir ülkede yıllar içinde bir lider de gelmiş ve 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' demiş. Bizler bunun özlemini yaşıyoruz ve bu özlemi giderecek sizlersiniz. Bunu unutmayın" dedi

Gece geç saatlere dek süren konserde Adanalılar Nurettin Rençber'in seslendirdiği türkülere eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı. - ADANA