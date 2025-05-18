Nikomedia'nın Sessiz Tanıkları: Çukurbağ Rölyefleri Sergisi Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde Açıldı

Nikomedia'nın Sessiz Tanıkları: Çukurbağ Rölyefleri Sergisi Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet'in 102. yılına özel hazırlanan sergi, arkeolojik eserler aracılığıyla tarihî bir yolculuk sunuyor. 31 Temmuz 2025'e kadar ziyaret edilebilecek sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın proje kapsamında düzenleniyor.

Cumhuriyet'in 102. yılına özel hazırlanan "Nikomedia'nın Sessiz Tanıkları: Çukurbağ Rölyefleri Sergisi", Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde ilk kez ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdürlüğün koordinasyonu ve İzmit Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan sergide, arkeoloji dünyasında ses getiren "Çukurbağ Rölyefleri" yer alıyor.

Müzede ilk kez ziyarete açılan rölyefler (kabartma), dönemin sanat anlayışına, yaşam biçimine ve toplumsal yapısına ışık tutarak, ziyaretçileri adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yürütülen, "102. Yılda 102 Süreli Sergi Projesi" kapsamında 18 Mayıs Müzeler Günü'nde açılan sergiye, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Müzeler Müdürü Serkan Gedük, müze personeli ve davetliler katıldı.

"Nikomedia'nın Sessiz Tanıkları: Çukurbağ Rölyefleri Sergisi", 31 Temmuz 2025 tarihine kadar Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Kültür Sanat
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı

Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor

Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akılalmaz karar

Deprem ile yüzleşen İstanbul'da ilçe belediyesinden akılalmaz karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Hull City'de milli yıldızla ayrılık açıklandı

Avrupa kulübü, milli oyuncumuzu takımdan gönderdi
Brezilya futbolunun efsanesi Lucio yoğun bakıma alındı

Brezilya futbolunun efsanesi yoğun bakıma alındı
Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı

Vatikan'da tarihi tören! Papa Leo yüzüğü taktı, resmen göreve başladı
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.