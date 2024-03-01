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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Mahmut Sami Songur, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda bölge birincisi oldu

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Mahmut Sami Songur, İlahiyat/İslami İlimler Fakülteleri Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda bölge birincisi oldu. Songur, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde gerçekleştirilecek finalde yarışacak.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Mahmut Sami Songur, İlahiyat/İslami İlimler Fakülteleri Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda bölge birincisi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 16 üniversitenin katıldığı yarışmada, İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Mahmut Sami Songur, bölge birincisi oldu.

Songur, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde gerçekleştirilecek finalde yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Songur'u tebrik ederek, "Bölgesel düzeyde birincilik bizi sevindirdi ama öğrencimizin bununla yetinmeyip ulusal düzeyde de birinci olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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