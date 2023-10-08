Niğde Gastronomi Festivali'nde Zara Hayranlarıyla Buluştu
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Niğde Valiliği, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle düzenlenen Niğde Gastronomi Festivali'nde Zara hayranlarıyla buluştu. Festival kapsamında yemek yarışması düzenlendi ve Türk halk müziği sanatçısı Zara sahne aldı.
- Niğde Gastronomi Festivali'nde Zara Hayranlarıyla Buluştu
NİĞDE - Niğde Valiliği, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen Niğde Gastronomi Festivali'nde Zara sahne aldı.
Valiliğin yanındaki alanda dün başlayan festivalde yemek yeme yarışması düzenlendi. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yemek yarışmasını kazanana altın hediye etti. Festival çerçevesinde sevilen Türk Halk Müziği Sanatçısı Zara, Niğdelilerle buluştu. Festivalde sahne alan sanatçı Zara, sevilen şarkılarını seslendirdi.