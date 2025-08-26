Niğde'de El Emekleri ile Müzik Enstrümanları Üretimi

NİĞDE'de saz, gitar, ud, kabak kemane ve tambur ustası Mustafa ve Kadir Kahraman kardeşler, el emeğiyle müzik enstrümanları üreterek hem zanaatkarlığın hem de sanatın güzel bir örneğini sergiliyor.

Kent merkezindeki atölyelerinde 20 yıldan bu yana enstrüman üreten Mustafa ve Kadir Kahraman, bölgenin kültürel mirasına önemli katkı sunuyor. El işçiliğiyle gitar, ud, kabak kemane ve tambur yapan kardeşlerden Mustafa Kahraman, bir enstrümanın üretiminin ortalama 1,5 ay sürdüğünü belirterek, "Biz sadece bağlama yapmıyoruz. Niğde'de gitar, ud, kabak kemane ve tambur üretimi yapan tek atölyeyiz. Enstrümanların yapımını gerçekleştiriyoruz, isteyenlere yapımını öğretiyoruz. Tamamen el emeğine dayalı bir üretim süreci yürütüyoruz" dedi.

Enstrüman yapımında kullanılan ağaçların ses kalitesini doğrudan etkilediğini vurgulayan Kahraman, "Ben özellikle tut ağacından yapılan sazları tercih ediyorum. Sesi bana daha duygulu geliyor. Ardıç, kelebek gibi farklı ağaç türlerinden de üretim yapabiliyoruz" diye konuştu.

Geleneksel müzik kültürünü yaşatan Niğdeli kardeşler, ayrıca gençlere müzik aletlerinin kullanımıyla da ilgili eğitim veriyor.