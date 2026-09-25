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Niğde'de 35 akademisyen Gümüşler Manastırı'nı İl Kültür ve Turizm Müdürü'yle gezdi

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Niğde'de 35 akademisyen Gümüşler Manastırı'nı İl Kültür ve Turizm Müdürü'yle gezdi
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Türkiye’nin farklı üniversitelerinden Niğde’ye gelen 35 akademisyen, Gümüşler Manastırı’nı gezdi. Ziyarette akademisyenlere İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer eşlik etti; Tecimer manastırın tarihi, mimari özellikleri ve kültürel değeri hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden Niğde'ye gelen 35 akademisyen, Gümüşler Manastırı'nı gezdi. Akademisyenlere Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer eşlik etti.

Ziyaret sırasında İl Müdürü İsmail Tecimer; akademisyenlere manastırın tarihi, mimari özellikleri ve kültürel değeri hakkında bilgi verdi. Kaya içine oyularak inşa edilen yapıyı ve freskleri inceleyen akademisyenler, manastırı yerinde görme fırsatı buldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tecimer, Niğde'nin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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