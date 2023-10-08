Niğde Belediyesi Gastronomi Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başladı

Niğde Belediyesi'nin Niğde Valiliği ile birlikte düzenlediği Gastronomi Festivali Kortej Yürüyüşü ile başladı.

3 gün sürecek olan Gastronomi Festivali, Derbent Kavşağından Jandarma Bando Komutanlığı Askeri Mehteran Bando Takımı eşliğinde protokol üyeleri ve vatandaşların kortej yürüyüşüyle başladı. Festival alanına kadar yapılan kortej yürüyüşünün ardından Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Dünya çapında tanınmış şeflerin yanı sıra, gastronomi tutkunlarının yer aldığı festivalde 51 çeşit ürünle 5 tonluk dev kazanda Niğde pilavı yapılıp katılımcılara dağıtıldı. Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nin yanındaki alanda gerçekleştirilen festivalde Semicenk sahne aldı.

2. gün Zara 4. gün ise Sefo'nun sahne alacağı festivalde düğün yemekleri yapılıp vatandaşlara ikram edilecek. - NİĞDE