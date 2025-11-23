Haberler

Nevşehir'de öğretmenlere yönelik sıcak hava balon turu düzenlendi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere yönelik sıcak hava balon turu düzenlendi.

Sıcak hava balonları, gün doğumu vaktinde Ürgüp Festival Alanı'nda uçuş için hazırlandı.

Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı atlı birlikleri de balon kalkış alanında hazır bulundu.

Etkinliğe katılan 110 öğretmenin sepetlere alınmasının ardından sıcak hava balonları peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Tura katılan öğretmenlerden İbrahim Özcan, AA muhabirine, tüm meslektaşlarının günlerini kutladığını söyledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nün öğretmenlere verilen bir değer olduğunu vurgulayan Özcan, "Bu sabah çocuklar gibi şen bir şekilde kalktık. Böyle bir ortamda bulunmak, gökyüzüne çıkmak bizim için enteresan olacak. Çok sevinçliyiz, bize büyük mutluluk yaşattılar." diye konuştu.

Tuncay Sesli ise günü Gazze'de yaşanan trajedi dolayısıyla buruk kutladıklarını belirterek, "Şehit edilmiş Gazzeli öğretmenlerin acısını da kalbimizde yaşamamız lazım. Allah onlardan razı olsun. Günümüz kutlu olsun." dedi.

Hamide Kılıç da balon turuna katılacak olmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

Kendilerine bu hediyeyi sunanlara teşekkür eden Kılıç, "Bölgemizde yaşayıp da bu imkanı elde edemeyen birçok kişi var. Tüm öğretmen arkadaşlarımıza iyi seyirler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öğretmenleri taşıyan balonlar yaklaşık 45 dakika boyunca Ürgüp semalarında süzüldü.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Kültür Sanat
