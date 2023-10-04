Nevşehir Belediyesi Konser Programı

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan konser programında ünlü rapçiler Tefo ve Seko ile genç sanatçı Mira Beçikoğlu sahne alacak. DJ Can Demir'in de gençlerle buluşacağı konser programına tüm Nevşehirliler ücretsiz olarak katılabilecek.

Nevşehir Belediyesi tarafından 9 Ekim akşamı düzenlenecek olan konser programında ünlü rapçiler Tefo ve Seko ile genç sanatçı Mira Beçikoğlu sahne alacak. DJ Can Demir'in de gençlerle buluşacağı konser programına tüm Nevşehirliler ücretsiz olarak katılabilecek.

Nevşehir Belediyesi'nin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ni tercih ederek eğitim hayatlarını bundan böyle Nevşehir'de sürdürecek olan gençler için düzenleyeceği konser programı 9 Ekim'de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde yapılacak. DJ Can Demir ile başlayacak olan konser programında son dönemde yapmış oldukları rap şarkılarıyla büyük kitlelere ulaşan Tefo ve Seko ile Mira Beçikoğlu sahne alacak.

Otopark alanında gerçekleştirilecek olan konser programına dileyen tüm Nevşehirliler ücretsiz olarak katılabilecek. - NEVŞEHİR