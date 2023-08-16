Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi'nde Yıl Sonu Etkinliği ve Sergi Düzenlendi

Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen yıl sonu etkinliğinde kursiyer öğrenciler tarafından sunulan müzik dinletisi ve Yağlı Boya, Kara Kalem ve Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları öğrencileri tarafından açılan sergi beğeni topladı.

Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen yıl sonu etkinliğinde kursiyer öğrenciler tarafından sunulan müzik dinletisi ve Yağlı Boya, Kara Kalem ve Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları öğrencileri tarafından açılan sergi beğeni topladı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz aylarda Kültür Park içerisinde açılan Güzel Sanatlar Merkezi'nde yaz dönemi kurslar sona erdi. Çocuk ve gençlerin yanı sıra yetişkinleri sanatla buluşturan merkezde, alanında uzman eğitmenler nezaretinde, hafta içi ve hafta sonu açılan bağlama, gitar, piyano, keman, perküsyon, yan flüt, ney ve ud kurslarının yanı sıra Güzel Sanatlar Yetenek Sınavlarına hazırlanan öğrenciler için düzenlenen Yağlı Boya, Kara Kalem ve Güzel Sanatlara Hazırlık Kurslarına 567 kişi katıldı.

Özellikle çocuk ve gençlerin yoğun ilgi gösterdikleri kursların sona ermesi dolayısıyla Güzel Sanatlar Merkezi'nde yıl sonu kapanış etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve eşi Nejla Savran, Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İlyas Acar, kursiyer öğrenciler ve aileleri katıldı.

Nevşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğunun gösterisi ile başlayan programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, "Nevşehir Belediyesi olarak, çok kısa zamanda çok büyük işler yaptık. Özellikle gençlik ve eğitim alanında yaptığımız projeler bizlerin yüz akı oldu. Gönüllü Eğitim Programı gibi gençlik projelerimiz tüm Türkiye'deki belediyelere örnek olacak nitelikte. İçerisinde bulunduğumuz Kültür Park içerisindeki bu alan da bir süre önce Güzel Sanatlar Merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Gerçekten çok güzel işler çıkıyor buradan. Merkezimizde müzik aletlerinin kullanımını öğrenmek isteyenlerin yanı sıra güzel sanatlara hazırlanan gençler için açılan yaz kursları büyük ilgi görüyor. Sadece bu dönemde Güzel Sanatlar Lisesi'ne hazırlanan 7 öğrencimizin sınavlarını başarıyla geçmesi bizler için ayrı bir gurur kaynağı." dedi.

Başkan Savran'ın konuşmasının ardından merkezde açılan bağlama, gitar, piyano, keman, perküsyon, yan flüt, ney ve ud kurslarını başarıyla tamamlayan öğrenciler müzik dinletisi sundu.

Etkinlik, Yağlı Boya, Kara Kalem ve Güzel Sanatlara Hazırlık Kurslarına katılan öğrencilerin eserlerinin yer aldığı serginin açılması ile sona erdi. - NEVŞEHİR