Neşet Ertaş Anısına Gençlerden Ziyaret

38. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında 81 ilden Kırşehir'e gelen gençler, vefatının 13. yılında "Bozkırın Tezenesi" halk ozanı Neşet Ertaş'ı unutmadı.

"Genç Ahiler Kırşehir'de Buluşuyor Projesi" kapsamında kentte bulunan "Genç Ahiler", Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesi'ndeki kabirlerine ziyarette bulunup dua ederek, mezarlara çiçek bıraktı.

Gençlik Merkezi görevlileri, ziyaret sırasında Ertaş ve babası hakkında gençlere bilgi verdi.

Daha sonra Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'ni ziyaret eden gençler, burada müzik aletleri ile Kırşehir ve Orta Anadolu bölgesinin yetiştirdiği saz ve söz sanatçıları hakkında bilgi aldı.

Ardından aynı kültür evindeki Neşet Ertaş'ın balmumu heykelini inceleyen gençler, "Neredesin Sen" türküsünü dinledi.

"Gençlerimiz bu kültürü görüyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, AA muhabirine, "Genç Ahiler Kırşehir'de Buluşuyor Projesi" kapsamında 81 ilden gençleri kentte misafir ettiklerini, gençlere Ahilik teşkilatının yanı sıra Kırşehir'in müzik kültürünü gösterdiklerini söyledi.

"Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın Kırşehir için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Çakmakçı, "Neşet Ertaş çok önemli ve büyük bir değerimiz. Gençler, programlar ve ziyaretlerde Ertaş'ın türküleriyle eğleniyor. Gençlerimiz bu kültürü görüyor." dedi.

Çakmakçı, gençlerin, kabir ziyaretinin ardından gittikleri Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'nde birçok müzik aletini ve Türk Halk Müziği sanatçılarına ait görselleri yakından görme imkanı bulduğunu anlattı.

Gençlerin, bal mumundan yapılan Neşet Ertaş heykelinin yanında türkülerini dinlerken onunla aynı odadaymış gibi hissettiğini dile getiren Çakmakçı, "Türküleri onun sesinden canlı gibi dinlediler. Bu da gençlerimizin unutulmaz bir anı biriktirmesine vesile oluyor. Oranın oluşturulmasında emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Uşak'tan gelen Canan Özbay da Kırşehir'in tahmin ettiğinden daha güzel olduğunu söyledi.

Kırşehir'in "buram buram Neşet Ertaş kokan bir şehir" olduğunu dile getiren Özbay, "Attığınız her adımda Neşet Ertaş'ı görebiliyor, hissedebiliyorsunuz. Ertaş'ın adım adım türküleri çalıyor, tüm türkülerini dinleyip unutmuyorsunuz." ifadesini kullandı.

Manisa'dan gelen Reyyan Demirci ise "Ertaş'ın kabrine ilk kez geldim. Arkadaşlarımızla buraların atmosferine hayran kaldık. Türküleri burada yankılanıyor, sesi halen kulaklarımızda. Gönül Sultanları Evi'ne de gittik, orayı da çok beğendik." diye konuştu.

Giresun'dan Mert Mustafa Yayla da Ertaş'ın balmumu heykelini görünce çok şaşırdığını anlatarak, "Allah razı olsun, gerçekten çok güzel bir eser olmuş. Yaşarken nasip olmadı ama burada balmumu heykeliyle beraber bir nevi Neşet Ertaş'ı görmüş ve dinlemiş olduk, canlı canlı hissettik." dedi.

"Şehrin neresine gidersek gidelim, Ertaş'ı anlatan bir şey var"

Tokat'tan gelen Fatma Nur Fırıldak, "Şehrin neresine gidersek gidelim Ertaş'ı anlatan bir şey var. Gerçekten Kırşehir, Neşet Ertaş'a çok sahip çıkmış, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Van'dan gelen Kemal Sertkal ise Neşet Ertaş'ın türküsünü kendisinden dinler gibi hissettiklerini belirterek, o zamanki ruhu şu an bile canlı tutmayı başardıklarını kaydetti.