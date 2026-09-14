Nene Hatun Tarihi Millî Parkı’ndaki restorasyon sürüyor

Erzurum Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'ndaki restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Milli Parklar Dairesi Başkanı Hakan Orhan ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Akif Ümüzer ve Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Gözler tarafından karşılanan heyet, gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'na geçti. Heyet, Milli Park'ta devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve değerlendirmelerde bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü tarafında konu ile ilgili yapılan paylaşımda, program kapsamında Nene Hatun'un kabri ziyaret edilerek dualar edildiği ifade edilerek, "Tarihi ve kültürel mirasımızın korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'nda yürütülen çalışmalar titizlikle devam ediyor" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı