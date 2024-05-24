Üye Girişi
Haberler

Necip Fazıl Kısakürek'in fikirleri ve eserleri Türk toplumunu beslemeye devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Necip Fazıl Kısakürek'in fikirleri ve eserlerinin Türk toplumunu beslemeye devam ettiğini söyledi. Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlim ve Düşünce Topluluğu ve Ayizi Dergisi iş birliğinde düzenlenen panelde Kısakürek'in hayatı ve fikirleriyle ilgili bilgiler verildi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Necip Fazıl Kısakürek'in fikirleri ve eserlerinin Türk toplumunu beslemeye devam ettiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlim ve Düşünce Topluluğu ve Ayizi Dergisi iş birliğinde "Ayizi Dergisi Edebiyat Dizisi: Necip Fazıl Kısakürek" paneli düzenlendi.

Kısakürek'in 41'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen panelde Bıyıklı ve şair Osman Arslan, Kısakürek'in hayatı ve fikirleriyle ilgili bilgiler verdi.

Bıyıklı, Kısakürek'in Türk edebiyatının zirve isimlerinden biri olduğunu söyledi.

Büyük şahsiyetlerin eserleriyle ölümlerinden sonra da nesilleri beslemeye devam ettiğini belirten Bıyıklı, "Necip Fazıl Kısakürek bizim öncülerimizden birisi. Gerek hayatında gerek vefatından sonra Türk toplumunu her açıdan beslemeye devam ediyor. Türk milletine öncülük ediyor. Dolu dolu çok örnek bir hayat. Ömrünü bu milletin inancı ve değerleri için mücadeleyle geçirmiş bir şahsiyet." dedi.

Bıyıklı, Kısakürek'in edebiyatın her alanında önemli eserler verdiğini vurguladı.

Bu eserlerin Türk milletini aydınlattığını anlatan Bıyıklı, şunları kaydetti:

"Biz özellikle genç arkadaşlarımızın Necip Fazıl'ın eserleriyle tanışması ve onun eserlerini okuyup beslenmesi için bu tip programları önemsiyoruz. Her gittiğimiz şehirde üstadın eserlerini tavsiye ediyoruz. Bu programların hayra vesile olduğunu görmekten mutluyuz. Bir milletin kahramanları vardır. Bu kahramanları askerleri ve siyasileri olduğu gibi, bir milletin kültürüne yön veren ededi kahramanları da vardır. Bu kahramanlar sayesinde zihin inşası devam eder. Bir millet, yönünü, yolunu, istikametini belirler. Necip Fazıl'ın eserleri sadece yaşadığı devri değil, bundan sonraki dönemleri de, Türkiye Yüzyılı'nı da besleyecek ve gençlerimizi eğitmeye devam edecek diye düşünüyoruz. Aziz ruhu şad olsun, onları her zaman rahmet ve minnetle anmaya devam edeceğiz."

Arslan ise Necip Fazıl'ın anmanın en güzel yolunun onun düşüncelerini yeni kuşaklara aktarmaktan geçtiğini ifade etti.

Kısakürek'in Türk milletine öncülük yaptığını dile getiren Arslan, "Üstat, bir millet için biçilmiş olan kaderi değiştirmek isteyen iradenin sahibiydi. Onun açmış olduğu yoldan çok edebiyatçı, düşünür, aksiyoner oldu. Bugünkü Türkiye'nin şekillenmesinde en önemli entelektüel, edebi ve aksiyoner müdahaleyi yapan lider isimlerden birisidir. Onun anılması, hatırlanması ve mesajlarının yeniden aktarılması çok önemli." diye konuştu.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztürk de Kısakürek'in fikirlerinin gelecek kuşaklara aktarılması açısından düzenlenen programların çok değerli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Necip Fazıl Kısakürek Trakya Üniversitesi İstanbul Türkiye Edebiyat Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

 Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Bakmadan Geçme

Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegen keşfedildi? Gliese 12 b özellikleri neler? Trakya'ya nükleer santral mi yapılacak? Nükleer santral nereye, ne zaman yapılacak? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti 64. bölüm canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neler oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Yeni Call of Duty oyununun ismi resmi olarak açıklandı! Call of Duty: Black Ops 6 tanıtım tarihi duyuruldu Vakıfbank çöktü mü? Vakıfbank mobil uygulaması neden açılmıyor? Yalı Çapkını CANLI İZLE! 24 Mayıs Yalı Çapkını 71. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! FENERBAHÇE BEKO- PANATHINAIKOS MAÇI CANLI İZLE! #127936 Fenerbahçe- Panathinaikos maçını canlı (HD) izleme linki! FENERBAHÇE BEKO- PANATHINAIKOS FİNAL FOUR maçı ne zaman? Fenerbahçe- Panathinaikos maçı saat kaçta hangi kanalda? #127936 ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Dolu yağışı sırasında nelere dikkat edilmeli? Araç kaplama doludan korur mu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi!
Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title