Nazım Hikmet'in 'Kuvayi Milliye Destanı' Oyunu Bursa'da Sahnelendi

Şair ve yazar Nazım Hikmet Ran'ın yazdığı "Kuvayi Milliye Destanı" oyunu Bursa'da sanatseverlerle buluşturuldu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunun yönetmenliğini Serkan Çetinkaya, ritim ve ışık tasarımını Cenk Usta yaptı.

Koza Lions Kulübü Sanat Ekibi tarafından düzenlenen gecede elde edilen gelir, mutfak atölyesi kurulması için Hacı Saide Zorlu Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Hacı Mehmet Zorlu Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi'ne bağışlandı.