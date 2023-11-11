Narlıdere Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Atatürk'ü Anma Konseri Düzenledi

Narlıdere Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete uğurlanışının 85'inci yılında unutulmaz bir konserle anıldı.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 85.yılında Narlıdere Belediye Türk Sanat Müziği Korosu'nun verdiği 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar' konseri ile anıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Şef Hüseyin Güzeltepe yönetimindeki konserde Atatürk'ün en sevdiği şarkıları seslendiren koro, sanatseverlerden büyük alkış aldı. Yanık Ömer, Kırmızı Gülün Ali Var, Havada Bulut Yok başta olmak üzere Atatürk'ün en sevdiği şarkılara hayat veren Narlıdere Belediye TSM Korosu, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Konser, geceye katılanların hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylemesi ile sona erdi.

AKM'DE İKİ AYRI SERGİ BİRDEN

Narlıdere Belediyesi AKM, Ulu Önderimiz Atatürk'ü andığımız 10 Kasım'da TSM konserinin yanı sıra iki ayrı sergiye de ev sahipliği yaptı. Milli mücadelemizin lideri ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün resimlerinin yer aldığı Atatürk Resimleri Sergisi ile Narlıdere Belediyesi Çocuk Resim kursiyerlerinin hazırladığı 'Hayalimdeki Atatürk' sergisi, sanatseverlerden tam not aldı. Belediyenin açtığı resim kursunda hocaları Feraye Taşkıran ile eğitimlerine devam eden minik yetenekler, büyük emekle hazırladıkları Atatürk resmini, Başkan Engin'e hediye etti. Narlıdere Belediye Başkanı adına sahneye çıkan Başkan Yardımcısı Şirvan Bektaş, çocuk resim kursiyerlerini tek tek tebrik ederek, onur belgelerini takdim etti.