Mustafa Kutlu'nun eserinden uyarlanan 'Yıldız Tozu' filmi çocukluğa yolculuk yapıyor

Türk edebiyatının duayeni Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan 'Yıldız Tozu' filmi, kardeşlik bağlarının gücünü ve sevginin hiçbir zaman kaybolmadığını anlatıyor. Ailecek izlenebilecek film, 24 kare film yapım ve Sinehane tarafından yapıldı ve Ahmet Sönmez tarafından yönetildi. Oyuncuların yalın performansları da dikkat çekiyor.

Türk edebiyatının duayeni olan Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan "Yıldız tozu" filmi kardeş olmanın en güçlü duygusu olan sevgi ve bağların ne olursa olsun hiçbir zaman kaybolmadığını, kopmadığını ve hep derinlerde bir yerlerde sizi güvende hissettirdiğini 2 küçük kardeş yüreğinden ve gözünden anlatacak. Belki kendinizi size sorgulatacak.

Ailenizle birlikte gönül rahatlığı ile izleyebileceğiniz Yıldız Tozu filmi sizi de çocukluğunuza götürecek.

24 kare film yapım ve Sinehane'nin yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda, birçok ilke imza atmış olan ve son zamanlarda dijital bir platformda izlenme rekorları kıran "Son Gün" dizisinin yönetmeni Ahmet Sönmez oturuyor.....

"Yıldız Tozu" filmin oyuncularının yalın performanslarıyla da göz dolduracak.