Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' Unvanının Verilişinin 102. Yıl Dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler, çeşitli programlar ve törenlerle devam etti. Marmaris Kaymakamı, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı ve Muharip Gaziler çelenk sunumu yaptı. Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Konuşmalar, şiir okumaları ve konserlerle gün sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' unvanının verilişinin 102. yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı.

Marmaris Atatürk Meydanı'nda sabah saat 10.30 'da başlayan programda, Kaymakam Nurullah Kaya, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Muharip Gaziler ilçe Temsilcisi Azmi Özkan çelenk sunumu yaptı. Çelenk sunumunun ardından Aksaz Bandosu eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli Deniz Binbaşı Tevfik Kerim Kaya ve Muharip Gaziler Derneği Marmaris temsilcisi Azmi Özkan günün anlam ve önemi anlatan konuşmalarını yaptı. Öğrencilerin şiir okumaları ve Aksaz Deniz Üs komutanlığı Bandosu konseri ile Atatürk Meydanı'ndaki program sona erdi.

Atatürk Meydanı'nda gerçekleşen programa Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Başsavcı Turgay Karabulut, Emniyet Müdürü Aycan Çakır Öztürk, Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve yardımcıları, Gaziler dernekleri, kurum müdür ve amirleri ile siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katılım sağladı.

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri dahilinde Armutalan Kültür Merkezi'nde, Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Marmaris'in Kahraman Gazileri ' belgesel gösterimi ardından, Armutalan Mahallesi Merkez Camii' nde öğle namazına müteakip saat 13.40 da Mevlid-i Şerif programı düzenlenecek.

Marmaris Kızılay Kan Merkezi'nde saat 08.00 ile 17.00 arasında 19 Eylül Gaziler günü münasebeti ile "Kan Bağışı Kampanyası" düzenledi. - MUĞLA