Muş türküsünün çıkış hikayesi dizi olacak

MUŞ Muş türküsünün çıkış hikayesini anlatan ve kentte çekilecek olan 'Burası Muştur' isimli dizi, TRT'nin uluslararası yeni dijital platformu Tabii'de yer alacak.

Şehrin tarihi ile kültürünün tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli bir rol üstlenen 'Burası Muştur' dizisinin yapımcılığını Ahmet Çelikel üstlendi. Bir döneme ışık tutan Muş türküsünün çıkış hikayesinin konu olacağı dizinin yönetmenliğini Sedat Kahraman üstlenirken, senaryosunu ise Ahmet Çelikel kaleme aldı. Dizi ile ilgili açıklamalarda bulunan yapımcı ve senarist Ahmet Çelikel, "Öncelikli hedefimiz Muş türküsü ile ilgili yanlış olan algıları düzeltmektir. İnsanlar Muş yerini huş diyor. Biz bu yanlış algıları düzeltmek için türkünün çıkış noktası olan Muş'ta çekmek istedik. TRT Tabii imzalı projemiz yakında sete çıkacak. Projemizin temel amacı Muş'u kültürü ile tanıtmaktır. Batıda dizi çekimleri için çok fazla plato yer almaktadır. Valilik tarafından plato yapımı için bizlere destek veriliyor. Dizimiz 8 bölüm olarak TRT Tabii'de yayınlanacak" dedi.