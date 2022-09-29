Muş haberi! Varto'da ilk kez çocuk festivali düzenlendi

Varto'da ilk kez çocuk festivali düzenlendi

MUŞ - Muş'un Varto Kaymakamlığı, Varto Belediyesi Başkanlığı tarafından ilk kez çocuk festivali düzenlendi.

Varto Kaymakamlığı, Varto Belediyesi Başkanlığı tarafından ilk kez Varto Yatılı Bölge Okulunda çocuk festivali düzenlendi. Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Güder, etkinliğe katılan yakından çocuklarla ilgilenerek eğlencelerine eşlik etti. Varto da ilk kez böyle bir festivalin kaymakamlık ve belediye tarafından gerçekleştiğini dile getiren Kaymakam Güder, "Varto tarihinde ilk defa böyle güzel bir çocuk festivaline ev sahipliği yapıyor. Bu organizasyonu yapmak bizim için çok önemli idi. Çocuklarımız çok güzel şeyleri hak ediyor. Bu güzel organizasyonları, festivali, animasyonları ve onlara benzer işlemleri bölgenin şartlarından dolayı çocuklar çok fazla göremiyordu. Bizde bu organizasyonu çocuklarımızla buluşturmak istedik. Hem ilçe merkezi hemde köylerimizdeki çocuklarımızı güzel bir şekilde organize ederek çocuk festivali ile buluşturduk. Çocuklarımızı mutlu etmek onları sevindirmek bizim için çok önemlidir. Sosyal belediyeciliğin temel şiarı, umarım anne babaları ile unutamayacakları bir gün geçirirler. Bu güzel gün onların başarılarında ve gelişiminde, gelecek seçim noktalarında rotalarını çizmek için çok güzel bir ima ve imge dünyası kazanacaklar. Buna benzer faaliyetleri devam ettireceğiz. Emeği geçen her kese teşekkür ederim "dedi.

Festivale ilçe merkezi ve köylerden yaklaşık olarak 4 bin çocuk katılarak gönüllerince eğlendi.

Törene, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyüp Özkök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Fevzi Tepe, Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile vatandaşlar katıldı.