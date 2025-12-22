2,5 yıldır gözü gibi baktığı atını kaybetti, hikayesini kitaplaştırdı

İSTANBUL'da yaşayan yazar Murat Uçar, Şanlıurfa'dan 3 yaşındayken sahiplendiği 'Zafir' isimli atını yakalandığı hastalık sonucu kaybetti. 2,5 yıldır gözü gibi baktığı atı ölünce büyük üzüntü yaşayan Uçar, anısına kitap çıkardı. 'Zafir' isimli kiabını TÜYAP kitap fuarında okuyucuları için imzalayan Uçar, "At sahibi olanlar ve biniciler daha iyi bilirki insanlar atlarıyla inanılmaz bir bağ kuruyor. Benim de öyleydi, onu kaybedince büyük bir acı yaşadım. Atımla hikayemizi anlatan eserimin geliriyle köy okullarına kitap ve kıyafet yardımında bulunacağım" dedi.

Kitabın hikayesini anlatan yazar Murat Uçar, atına duyduğu sevgiden yola çıkarak duygusal bir hikaye kaleme aldığını söyledi. Atının adını verdiği 'Zafir' romanında hem at sevgisine hem de dokunaklı bir aşk hikayesine yer verdiğini belirten yazar, okuyucuların tebessüm ederken gözyaşı dökeceğini ve at sahibi olanların bu hikayeden çok etkileneceğini belirtti.

'ATIMI KAYBETTİĞİMDE İNANILMAZ BİR ACI YAŞADIM'

42'ncisi düzenlenen TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarı'nın son gününde okuyucularla buluşan yazar Murat Uçar, kitaplarını imzalayarak okuyucularla sohbet etti. Romandaki hikayenin tamamen kurgu olduğunu ancak her bir karakterin gerçek hayatta bir karşılığı olduğunu söyleyen yazar Murat Uçar, "Ölen tayımız Zafir'imizin anısına kaleme aldığım bir hikaye var. Hikayemizdeki kahramanların karakterleri neredeyse tamamının gerçek hayatta bir karşılığı var. Hikayemiz yaşanmışlıklar üzerine kurgulandı. Zafir ile yaklaşık 3 yıl vakit geçirdik, onunla çok anılarımız var. Kaybettiğimizde de inanılmaz bir acı yaşadık. Bunu atlatabilmek için öncelikle Zafir'i bir senaryo olarak kaleme aldım. Daha sonrasında hikayeyi test etmek adına romana çevirmek istedim. 2027 yılında da bunu film olarak çekmeyi planlıyoruz. Hikaye; Zehra'nın rüyasıyla başlıyor, bu rüya üzerine Zehra Zafir ile bir araya geliyor. Zafir de Zehra'ya Ömer'i getiriyor, bunun üzerine kurgulanmış bir hikaye var. Kitabın duygusal yönleri var. Bazı bölümlerinde okuyucu tebessüm ederken bazı bölümlerinde de ister istemez gözlerimiz yaşarıyor. Ben özellikle defalarca okudum, her okuduğumda aynı duyguları yaşadım. Kitabın duygu yoğunluğu çok fazla ve çok akıcı bir kitap. Roman aslında birebir Zafir'in yaşantısıyla örtüşmüyor. Hikayede Zafir'in karakteri kitapta yaşatıldı. Aynı zamanda Zehra'nın karakterinin de dünyada yaşayan bir karşılığı var. Her karakterin gerçek hayatla bir karşılığı var, bu karakterlere romanda yer verildi ve bir araya getirildi" dedi.

'İNSANLARIN ATLARIYLA ARALARINDA İNANILMAZ BİR BAĞ VAR'

Uçar, "At sahibi olanlar ve biniciler daha iyi bilirler ki insanların atlarıyla aralarında inanılmaz bir bağ var. İnsanlar kaybettiği atlarının ardından bunu çok daha iyi anlıyor. Oradan oluşan duygu yoğunluyla Zafir'i kaleme aldım. İnsanlarla atlar arasındaki bağı en iyi anlatan hikayelerden biri olduğunu düşünüyorum" dedi.

'ÖMER İLE ZEHRA'NIN ARASINDAKİ AŞK OKUYUCULARI BAMBAŞKA YERLERE GÖTÜRECEK'

Okuyucuyu duygu yoğunluğu beklediğini söyleyen Uçar, "Bazı bölümlerde tebessüm edecekleri bölümler var. Özellikle Ömer ile Zehra'nın arasındaki aşk okuyucuları bambaşka yerlere götürecek. Herkes kendinden bir şeyler yakalayacak. Bu hikayede at aslında çöpçatanlık yapmış oluyor, yani Zafir, Ömer ile Zehra'nın bir araya gelmesine vesile oluyor. Zafir'in Ömer ile Zehra'yı birleştirmesi hikayesi de apayrı bir kurgu. Onu da okuyucularımızın okurken fark edeceğini düşünüyorum. Atlarla bir arada olanların, binicilik camiasının çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.