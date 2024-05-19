Murat Evgin Kolombiya'da Mini Konser Verdi

şarkıcı Murat Evgin, Kolombiya ziyareti kapsamında, Türk büyükelçiliği konutunda mini bir konser verdi.

Evgin, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun'un ev sahipliğinde ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Türkçe-İspanyolca şarkılar seslendirdi.

Evgin'in Kolombiya'da olmasından ötürü memnuniyetini dile getiren Sun, kendilerine "müzik dolu" bir akşam hediye ettiği için sanatçıya teşekkür etti.

Şarkıcı Evgin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, müzikte 25. yılını kutladığını belirterek, "Kolombiya'ya akustik bir konser ve televizyon programları için geldim. Müziklerini yaptığım Elif ve Yaralı Kuşlar dizileri bu ülkede olağanüstü ilgi görmüş." ifadesini kullandı.

Kolombiya kanallarından 'Kanal 13' ve 'Caracol' televizyon dizilerine röportaj verdiğini dile getiren Evgin, Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın da müziğini yaptığını söyledi.

"Kolombiyalı hayranlarımla buluşacağım"

Evgin, Elif dizisinin Kolombiya toplumu üzerinde meydana getirdiği etkiye değinerek, "Ben Elif dizisine 4. sezonda katıldım. 40'tan fazla ülkede yayınlanıyordu. Burada 3 ila 5 yaşındaki çocuklar, şarkıları Türk dizilerinde duya duya ezberlemeye başlamışlar ve anneleri Istagram'dan bana videolar gönderdi. Kolombiya'ya 20 günlüğüne geldim ve Kolombiyalı hayranlarımla buluşacağım." dedi.

"1200'den fazla kız çocuğuna Elif adı verilmiş"

Ailelerle röportajlar yaptığını ve ileride bir belgesel yapabileceğini anlatan Evgin, "1200'den fazla kız çocuğuna Elif adı verilmiş. Konuştuğum insanlar bana şu cevapları veriyor: 'Sizin yaşlılarınıza çok saygılı davranılıyor. Aşkı yaşama biçiminiz çok farklı. Saygı son derece ön planda, aile kavramınız dizilerde bizi çok etkiliyor' yani cinsellik ve şiddet genelde olmadığı için bütün aile mensupları oturuyor ve birlikte Türk dizlerini izliyorlar." diye konuştu.

Öte yandan 3,5 yaşından bu yana Türkçe şarkılar söyleyen Valeria isimli Kolombiyalı küçük kız, Evgin'in Latin Amerika'da sevilen şarkısı "Aşk Her Şeye Rağmen" parçasını sanatçı ile İspanyolca seslendirdi.

Büyükelçilik konutunda düzenlenen organizasyon için Büyükelçi Sun'a teşekkür eden Evgin, konser sonunda çok sayıda hayranı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.