Muradiye Şelalesi, Kurban Bayramı'nda Yoğun İlgi Görüyor

Muradiye Şelalesi, Kurban Bayramı'nda Yoğun İlgi Görüyor
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Van'ın Muradiye ilçesindeki etkileyici şelale, havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğun ziyaretçi alan şelale, büyüleyici doğasıyla dikkat çekiyor.

Van'da havanın ısınmasıyla çevresi yemyeşil örtüyle kaplanan Muradiye Şelalesi'nde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı üzerinde bulunan şelale, etkileyici manzarasıyla hem kent sakinlerinin hem de çevre illerden gelen yerli turistlerin ilgisini çekiyor.

Havanın ısınmasıyla canlanan doğasıyla büyüleyen şelaleyi ziyaret edenler, bölgede yürüyüş yaptı, asma köprü ve şelale önünde fotoğraf çekti.

Metrelerce yükseklikten akan suyuyla ziyaretçilerin ilgi odağı olan şelale, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenlerin de uğrak noktası oldu.

"Şelale, beklediğimden daha güzel"

Malatya'dan Van'a gezmeye gelen Emine Çavdar, AA muhabirine, temiz havası, doğası ve tarihi yapılarıyla kenti çok beğendiğini söyledi.

Şelalede iyi vakit geçirdiklerini belirten Çavdar, "Dün Akdamar Adası'ndaydık. Bugün de Muradiye Şelalesi'ndeyiz. Şelale, beklediğimden daha güzel. Doğası gerçekten muhteşem. Bayram dolayısıyla çok kalabalık. Burası bize çok iyi geldi. İyi ki buraya gelmişiz." dedi.

ABD'den 22 kişilik turist kafilesini getiren tur rehberi Ozan Korkmaz ise ziyaretçilerin şelaleye hayran kaldığını ifade etti.

Şelaleye ziyaretçi akını olduğunu dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:

"Muradiye Şelalesi, yoğun şekilde ziyaret edilen bir destinasyon. Şelale kışın ayrı, yazın ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Muhteşem bir manzarası var. Getirdiğimiz misafirler de manzaraya karşı çay, kahve içti. Doğal güzelliği ve temiz havası nedeniyle yabancı turistler burayı çok beğeniyor. Buraya sürekli tur düzenliyoruz. Ziyaretçiler çok memnun ayrılıyor. Bugün de bayram yoğunluğu var. Fırsat bulanlar bu güzelliği kaçırmamış."

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Kültür Sanat
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