Münir Nurettin Selçuk Konseri Ses Tiyatrosu'nda Gerçekleşti

Türkü, zeybek, film müziği gibi farklı müziklerden seçilen özel bir repertuvar, "Yeni Ses-Münir Nurettin Selçuk" konserinde seslendirildi.

Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen gecede açılış konuşmasını yapan Türk tiyatrosunun usta isimlerinden sanatçı Haldun Dormen, tiyatroda sahneledikleri oyunları, tarihi mekanda yaşadıklarını ve hatıralarını anlattı.

Ses Tiyatrosu'nun 140. yılını kutladığını belirten Dormen, "Burası benim çocukluğumda en büyük hayalimdi. Fransız tiyatrosuydu, benim için dokunulması, hayal etmesi bile zor bir yerdi. Buraya ilk olarak 1960'lı yılların başında geldiğimde harap halde buldum ve yardımlarla burayı yepyeni bir tiyatro yaptık." dedi.

Dormen Tiyatrosu'nun en parlak yıllarının burada geçtiğini ve çok sayıda oyuncunun da burada yetiştiğini aktaran Haldun Dormen, "Münir Nurettin Selçuk gibi konserler de yapıldı ama buranın asıl işi tiyatroydu." ifadesini kullandı.

Konserin anlatıcılığını üstlenen İncila Bertuğ, Münir Nurettin Selçuk'un Avrupa'daki ses teknikleri ve sahnelemeleri görerek döndüğünde bunları uyarlamaya çalıştığını, zaten o yaşa kadar kendisini ispatlamış biri olarak 95 yıl önce Ses Tiyatrosu'nda konser verdiğini anlattı.

Bertuğ, "Ben bunları nasıl uyarlayabilirim' diye düşünmüş. İlk defa solist denilen kavramı getiriyor, tek başına sahneye çıkıyor en önemlisi bu. Hem icra usulü hem de sahneleme olarak Münir Bey'den öncesi ve sonrası nasıldı? Bugün de konserde yapılacak olan o." diye konuştu.

Fransız Tiyatrosu'nun Pera'daki Levantenlere hitap etmek üzere açıldığını, daha sonra Türk tiyatrolarının da burada yer almaya başladığını söyleyen Bertuğ, çeşitli tiyatro gruplarının çok uzun yıllar bu mekanda seyirciyle buluştuğunu belirtti.

Konserin düzenlenmesine katkıda bulunan Münir Nurettin Selçuk'un torunu Nükhet Sirel de gurur ve onur duyduğunu, Hüseyin Kıyak'a tüm çabaları için müteşekkir olduklarını ifade etti.

Etkinliğin proje ve sanat yönetmeni Hüseyin Kıyak ise 1885'te yapılmış tarihi salonda pek çok kişinin sahneye çıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu sahneye çıkanlardan biri de Münir Nurettin Selçuk, 22 Şubat 1930'da bu sahnede bir konser veriyor. Bu konser dönemin basın yayınında, kültür sanat ortamında çığır açan bir konser olarak lanse ediliyor. O gün Münir Nurettin Selçuk'un yaptığı neyse biz de bugün bunu yapıyoruz. Ondan önce nasıldı sonra nasıl oldu? Üslup bakımından yani şarkı söyleme tarzı bakımından, hem de konser verme şekli bakımından nasıl bir yenilik vardı bunu gösteriyoruz."

Münir Nurettin Selçuk özel seçkisi dinleyicilerle buluştu

Konuşmaların ardından Münir Nurettin Selçuk'un Paris'ten döndükten sonra o zamanki ismi Fransız Tiyatrosu olan salonda verdiği konserinden örneklerin de arasında yer aldığı seçki dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Konserin birinci bölümünde 20. yüzyıl başında İstanbul'da faaliyet gösteren "Darülelhan", "Darüttalim-i Musiki Heyeti" ve "Şark Musiki Cemiyeti" gibi müzik gruplarının icra biçimlerinin örneklendiği, ikinci bölümde ise Dede Efendi ve Nikogos Ağa'nın klasiklerinin, Rakım Elkutlu, Selahattin Pınar, Sadettin Kaynak, Artaki Candan, Mesud Cemil gibi Münir Nurettin Selçuk'un yakın müzik çevresindeki bestecilerin şarkıları, film müzikleri ve tangoları seslendirildi.

Gecede, Münir Nurettin Selçuk'tan önce ve sonra müziğin sahnelenme ve icra edilme şeklindeki değişime dikkat çekildi.

Tanburda Özata Ayan, kanunda Serkan Halili, viyolonselde Alp Altıner, piyanoda Mehru Ensari ile kemanda Kemal Caba ve Yusuf Küçükaksoy, kemençede Furkan Bilgi'nin sahneye çıktığı konserde, ses sanatçıları Aybige Demir Okan, Hüseyin Kıyak, Ahmet Yağmur Kucur ve Aynur Ezgi Yüksel'e koroda Fatmanur Akkuş, Kardelen Aslan, Neva Gerişlioğlu, Sude İhtiyar ve Ayşe Ebru Şahinbaş eşlik etti.