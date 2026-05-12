Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde 'Mukaddes emanetler' sergisi ziyarete açıldı

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen "Mukaddes Emanetler" sergisi ziyarete açıldı.

İslam tarihinin en kıymetli manevi mirasları arasında gösterilen ve asırlardır büyük bir hassasiyetle muhafaza edilen mukaddes emanetler, vatandaşların ziyaretine sunuldu.

Bursa Konyalılar Derneği tarafından organize edilen serginin açılışına katılan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, mukaddes emanetlerin Bursa'da sergilenmesinin şehrin manevi kimliği ve tarihi sorumluluğu açısından büyük anlam taşıdığını belirtti. Emeği geçenlere teşekkür eden Ayyıldız, "Bizler manevi değerlerine bağlı bir milletiz. Bu mukaddes emanetlerin toplumla buluşturulması son derece anlamlıdır. Bu tür organizasyonların tarih bilincinin güçlenmesine ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkılar sunduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Maneviyat ile tarih bilincini bir araya getiren "Mukaddes Emanetler" sergisi, 7 Haziran'a kadar Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ziyaret edilebilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı