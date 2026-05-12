Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde "Mukaddes emanetler" sergisi ziyarete açıldı

İslam tarihinin en kıymetli manevi mirasları arasında yer alan mukaddes emanetler, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Bursa Valisi Erol Ayyıldız, serginin şehrin manevi kimliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

İslam tarihinin en kıymetli manevi mirasları arasında gösterilen ve asırlardır büyük bir hassasiyetle muhafaza edilen mukaddes emanetler, vatandaşların ziyaretine sunuldu.

Bursa Konyalılar Derneği tarafından organize edilen serginin açılışına katılan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, mukaddes emanetlerin Bursa'da sergilenmesinin şehrin manevi kimliği ve tarihi sorumluluğu açısından büyük anlam taşıdığını belirtti. Emeği geçenlere teşekkür eden Ayyıldız, "Bizler manevi değerlerine bağlı bir milletiz. Bu mukaddes emanetlerin toplumla buluşturulması son derece anlamlıdır. Bu tür organizasyonların tarih bilincinin güçlenmesine ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkılar sunduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Maneviyat ile tarih bilincini bir araya getiren "Mukaddes Emanetler" sergisi, 7 Haziran'a kadar Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ziyaret edilebilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKıymet Güven:

Sonunda böyle bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz Alhamdulilah. Haber okudum ama detaylı bilgi bulamadım ne yazık ki. Yanlız 7 Hazirandan önce gitmek lazım diye düşünüyorum.

Haber YorumlarıHatice Demir:

Çok güzel bir organizasyon! Gençlerimizin tarihini ve manevi değerlerini tanıması çok gerekli! Valimiz de haklı olarak söyledi! Artık bu tür etkinlikler daha fazla yapılmalı! Bursa'ya yakışan bir sergiymiş!

Haber YorumlarıÖzlem Bircan:

Bursa'da yaşadığım için böyle değerli sergiler açıldığında seviniyorum, geçen hafta da gittim ama o kadar kalabalıktı ki rahat gezilmedi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

