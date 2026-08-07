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Muğla'da yol çalışmasında tarihi mezar bulundu

Muğla'da yol çalışmasında tarihi mezar bulundu
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yol ve altyapı çalışması sırasında mezar ve iskelet kalıntıları bulundu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yol ve altyapı çalışması sırasında mezar ve iskelet kalıntıları bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde yürüttüğü yol ve altyapı çalışmaları kapsamında Sıtkı Koçman Caddesi'nde yağmur suyu hattı için kazı yapıldığı sırada mezar buluntularına rastlandı.

Buluntuların tespit edilmesinin ardından çalışmalar durdurularak alanın korunması için gerekli önlemler alındı.

Muğla Müze Müdürlüğü ekiplerince bölgede yapılan ilk incelemelerde, mevcut asfaltın yaklaşık 40 santimetre altında mezar kapakları, yaklaşık 70 santimetre derinlikte ise iskelet kalıntıları bulundu.

Sıtkı Koçman Caddesi'ndeki çalışmaların, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla bölgede oluşabilecek araç ve yaya yoğunluğunu azaltmak amacıyla yaz döneminde tamamlanması planlanıyordu.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt seriminin yapılarak caddenin 15 Eylül'de yeniden ulaşıma açılması hedefleniyordu.

Ancak kazı sırasında ortaya çıkan mezar buluntuları nedeniyle çalışmaların durdurulması ve yürütülecek arkeolojik inceleme ile izin süreçlerinin proje takvimini etkileyebileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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