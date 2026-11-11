Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla'da Uluslararası Gençlik Merkezi 4 ülkeden gençleri çömlek yapımında buluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'da Uluslararası Gençlik Merkezi 4 ülkeden gençleri çömlek yapımında buluşturdu
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Menteşe'deki Uluslararası Gençlik Merkezi, Erasmus+ kapsamında Polonya, İspanya, Litvanya ve Hollanda'dan gelen gençleri çömlek ve seramik vazo boyama atölyelerinde buluşturdu. Gençler geleneksel el sanatlarını tanıyıp kendi eserlerini oluşturdu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, Erasmus+ Programı kapsamında Polonya, İspanya, Litvanya ve Hollanda'dan gelen gençleri sanat ve kültür etkinliklerinde bir araya getirdi. Farklı ülkelerden gelen gençler, çömlek ve seramik vazo boyama atölyelerinde hem geleneksel el sanatlarını tanıdı hem de kendi eserlerini oluşturdu.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, uluslararası gençlik hareketliliği kapsamında Muğla'ya gelen gençler için çömlek atölyesi ve seramik vazo boyama atölyesi gerçekleştirildi.

Geleneksel çömlekçiliği deneyimlediler

Etkinliğin çömlek atölyesinde gençler, Anadolu'nun köklü el sanatlarından biri olan geleneksel çömlekçilik hakkında bilgi aldı. Çamura şekil vererek kendi özgün tasarımlarını oluşturan katılımcılar, çömlek yapımının aşamalarını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Seramik vazo boyama atölyesinde ise gençler, farklı renk ve desenleri kullanarak hayal güçlerini eserlerine yansıttı. Her katılımcının kendi sanatsal yorumuyla hazırladığı vazolar, farklı kültürlerin sanat çatısı altında buluşmasına örnek oldu.

Farklı ülkelerden gençler ortak üretimde buluştu

Polonya, İspanya, Litvanya ve Hollanda'dan gelen gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte kültürlerarası etkileşim, karşılıklı öğrenme, paylaşma ve dayanışma ön plana çıktı. Gençler, atölye çalışmaları sayesinde Türk kültürünü ve geleneksel el sanatlarını yakından tanırken birbirlerinin kültürel değerlerini keşfetme imkanı da buldu.

Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerle gençlerin kişisel gelişimlerinin, sanatsal becerilerinin ve kültürlerarası iletişimlerinin desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi. Erasmus Programı kapsamında düzenlenen etkinliklerin, farklı ülkelerden gençler arasında uluslararası dostlukların güçlendirilmesine ve kültürel değerlerin paylaşılmasına katkı sunduğu ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ayrıldı! Ünlü çift aşkına nokta koydu

Ve büyük aşk bitti!
İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı

İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
Arabanın marşpiyelini açtılar! İçinden çıkanlara inanamadılar

Arabanın marşpiyelini açtılar! İçinden çıkanlara inanamadılar
Çin'de kaldırımlar canlı yayın stüdyosuna dönüştü! Her biri ayrı çadırda

Kaldırımdaki çadırların sırrı şaşkına çevirdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine 'Bir anlık sinir' dedi

20 bıçak darbesine yaptığı savunmaya bakın! Çıldırmamak elde değil
Her vaazı olay oluyor! 'Silivri soğuktur' diyenlere yanıtı bomba 18

"Silivri soğuktur" diyenlere yanıtı bomba
Müge Anlı'da beklenen buluşma! Hamid babasına kavuştu, benzerlikleri dikkat çekti

Hamid babasını buldu! Benzerlikleri inanılmaz
Oyuncu Yılmaz Bayraktar'a ev sahibinden 6 kat kira talebi! Mahkeme kararını verdi13

Ünlü oyuncu İstanbul'un göbeğinde 4 bin 250 TL'ye oturuyormuş!

Erdoğan ile buluşan Şahbaz Şerif'ten Guterres'e yanıt: Biz kardeşiz

"Sizi birlikte görmek harika" sözüne Şahbaz Şerif'ten bomba yanıt
ABD'de büyük hesaplaşma! Kritik oylamadan sürpriz sonuç

Büyük hesaplaşma! Kazanan bakın kim oldu
Palau Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile selfie çekti

Erdoğan ile selfie çeken devlet başkanı