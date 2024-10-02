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Muğla'da 'Osmanlı Nüfus Defterlerinde Muğla' Kitabının Tanıtımı Yapıldı

Muğla'da 'Osmanlı Nüfus Defterlerinde Muğla' Kitabının Tanıtımı Yapıldı
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Muğla Valiliği ve Muğla Vakfı'nın destekleriyle Selahattin Durmaz tarafından hazırlanan 'Osmanlı Nüfus Defterlerinde Muğla' adlı kitabın tanıtım programı düzenlendi. Vali İdris Akbıyık, Osmanlı dönemi nüfus kayıtlarının bölgenin sosyal yapısını anlamak için önemli bir kaynak olduğunu vurguladı.

Tarih araştırmacısı Selahattin Durmaz tarafından Muğla Valiliği koordinesinde ve Muğla Vakfının destekleriyle hazırlanan, "Osmanlı Nüfus Defterlerinde Muğla" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Valiliğin bahçesinde düzenlenen programın açılışında konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, Osmanlı Devleti'nin, nüfus sayımlarına ait defterleri titizlikle muhafaza etmiş olmasının geçmişi anlamak açısından paha biçilmez bir hazine niteliğinde olduğunu söyledi.

Osmanlı Devleti'nde "klasik dönem" olarak adlandırılan 1300-1600'de nüfus sayımı yapılmadığını ancak bu dönemde tahrir defterleri aracılığıyla vergi kayıtlarının tutulduğunu belirten Akbıyık,"19. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nin kendini yeniden organize etme süreciyle birlikte, devlet-halk ilişkilerinde de yeni bir dönem başlamıştır. Özellikle vergi, askerlik ve yönetimsel alanlarda yaşanan bu yenilik hareketleriyle beraber değişen Osmanlı devlet sistemi, birtakım yeni ve güncel verilere ihtiyaç duymuştur." dedi.

Akbıyık, vergilerin doğrudan toplanması ve Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla yeni askeri düzenin oluşturulmasının en önemli unsuru olan halkın sayımının bu süreçte önem kazandığını kaydetti.

Osmanlı nüfus kayıtlarını içeren defterlerin, sadece şahısların isimlerini vermekle kalmadığını anlatan Akbıyık, aynı zamanda bölgedekilerin etnik kimlikleri, mal varlıkları ve sosyal yapıları hakkında da ayrıntılı bilgi içerdiğini ifade etti.

Kitabın Osmanlı dönemi nüfus kayıtlarının rehber niteliğinde bir çalışma olarak araştırmacılara sunduğu katkıyla öne çıkacağını ve Osmanlı Devleti'nin sosyoekonomik yapısını anlamak isteyenler için vazgeçilmez bir kaynak olacağını dile getiren Akbıyık, kitabın hazırlanmasında emeği geçen tarih araştırmacısı Selahattin Durmaz'a ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Akbıyık'ın konuşmasının ardından Durmaz, kitabın içeriği hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Akbıyık ve Durmaz daha sonra programa katılanlar için kitabı imzaladı.

Programa, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Kültür Sanat

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