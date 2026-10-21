Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla'da İTGP 16. toplantısında marka değeri ve 12 aya yayılma hedefi görüşüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'da İTGP 16. toplantısında marka değeri ve 12 aya yayılma hedefi görüşüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu’nun 16’ncı toplantısı, Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında Marmaris’te yapıldı. Toplantıda turizmin 12 aya yayılması ve marka değerinin güçlendirilmesi, TGA’nın 2026 tanıtım faaliyetleri ve sürdürülebilir turizm çalışmaları değerlendirildi.

Muğla İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun (İTGP) 16'ncı toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında Marmaris'te gerçekleştirildi. Toplantıda, Muğla'nın uluslararası turizm pazarındaki marka değerinin güçlendirilmesi ve turizmin 12 aya yayılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) 2026 yılı tanıtım faaliyetleri, küresel medya ve reklam kampanyaları, uluslararası ağırlama programları ile sürdürülebilir turizm çalışmaları toplantıda kapsamlı bir sunumla değerlendirildi. Muğla'nın dünya turizm pazarındaki marka gücünü pekiştirecek adımlar konusunda istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, turizmin 12 aya yayılması hedefine dikkat çekti. Spor turizminin Muğla için stratejik öneme sahip olduğunu belirten Akbıyık, uluslararası spor müsabakaları ve organizasyonların yanı sıra tesisleşme çalışmalarının da kentin turizmdeki rekabet gücünü artıracağını ifade etti.

Kültür varlıklarının korunmasından gastronomiye kadar birçok alanda nitelikli turizmin geliştirilmesinin amaçlandığını kaydeden Akbıyık, Muğla'nın sahip olduğu değerleri koruyarak turizmdeki marka değerini yükseltmek için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
300 binden fazla kişinin vizesi bir kalemde silindi

300 binden fazla kişinin vizesi bir kalemde silindi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gültekin'in ölümü sonrası nefret paylaşımlarına sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan nefret paylaşımlarına sessiz kalmadı
İYİ Parti'de istifa krizi! Dervişoğlu kapıyı gösterdi, Fakıbaba kararını açıkladı

Dervişoğlu o sözleri duyunca kapıyı gösterdi! Beklenen açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İğrençliğin böylesi! 12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza

12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza
Özgür Özel'in İstiklal Marşı okunurken duyduğu sese verdiği tepki bomba

İstiklal Marşı okunurken duyduğu sese verdiği tepki bomba
Trump'ın hedefindeki Müslüman vekilden şaşırtan çağrı! Destekçilerinden para istedi

Müslüman vekil takipçilerinden para istedi
Türkiye'ye gelen genç kadın sırra kadem bastı! Jandarma, AFAD ve AKUT devrede

Türkiye'ye gelen genç kadın sırra kadem bastı
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü

Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapmıştı, hayalleri suya düştü

Hülya Avşar’ın miras sözlerine Demet Akalın’dan tepki: Ne saçma bir düşünce!

Hülya Avşar’ın vasiyet önerisine kızdı: Ne saçma bir düşünce!
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor! İşte muhtemel 11’ler

Sonu galibiyet olsun! İşte dev maçın tüm detayları ve muhtemel 11'leri