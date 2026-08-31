Genç Kemancılar Gümüşlük'te Sahne Aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde genç kemancılar, 23. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında "Kumda Keman" başlıklı konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle ve Bosfor Turizmin ana sponsorluğunda devam eden festival kapsamında Gümüşlük Festival Akademisi Keman Masterclass öğrencileri, keman sanatçıları Gwendolyn Masin ve Esen Kıvrak'tan aldıkları 6 günlük yoğunlaştırılmış eğitimin ardından Gümüşlük sahilindeki Toprak Ev'de yeteneklerini sergiledi.

Yaşları 13-26 aralığında değişen öğrenciler, sahnede Max Bruch, Arcangelo Corelli, Camille Saint-Saëns, Johann Sebastian Bach, Henri Vieuxtemps, Pablo de Sarasate, Edouard Lalo, Ludwig van Beethoven, Frederick Seitz gibi bestecilerin keman için yazılmış eserlerine yer verdi. Genç sanatçılara, Faruk Kalaycı piyanoyla eşlik etti.

Konser sonrası sertifikalarını alan genç kemancılar, festivalin sanat danışmanı piyanist Gülsin Onay ve Esen Kıvrak'la fotoğraf çektirerek mezuniyetlerini kutladı.

Festival kapsamında 3 Eylül'de "Taşta Klasik" konserlerinde Macaristan'ın en sevilen ve en köklü dörtlüsü olarak gösterilen Somogyi Quartet, Antik Taş Ocağı'nda konuk olacak.

Kaynak: AA