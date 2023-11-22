Muğla Büyükşehir Belediyesi, Manuş Baba'yı Ula'da vatandaşlarla buluşturdu

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Öğretmenler Günü ve Cumhuriyet'in 100.Yılı Halk Konseri kapsamında Manuş Baba'yı Ula'da vatandaşlarla buluşturdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100.yılını etkinliklerle kutlamaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve 100.Yıl Halk Konseri kapsamında ünlü sanatçı Manuş Baba'yı, Ula ilçesinde vatandaşlarla buluşturdu. Ula ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar ve özellikle gençler büyük ilgi gösterdi. Halk konserine, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de katıldı ve Manuş Baba'nın şarkılarını hemşehrileri ile birlikte dinledi.

"ATATÜRK'ÜN İZİNDE YENİ NESİLLER İKİNCİ YÜZYILDA ÜLKEMİZİ ÇAĞDAŞ MEDENİYETLER SEVİYESİNE ÇIKARACAK"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Ula ilçesinde düzenlenen Öğretmenler Günü ve Cumhuriyet'in 100.Yılı Halk Konseri'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve başöğretmen Atatürk'ün yolunda, onun ilkeleri ışığında genç nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı ve 2.yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'ni Atatürk ilkeleri ile yeni nesillerin çağdaş medeniyetler seviyesine çıkaracaklarını söyledi. Başkan Gürün, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının ilk 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği gençlere çok güveniyoruz ve ikinci yüzyılın yaratıcıları, inşa edenleri sizler olacaksınız. Cumhuriyeti'mizin ilk yüzyılında Ata'mızın izinden giderken neleri eksik yaptık, çağdaş medeniyetler seviyesine yürürken hedeflerinin ne kadarını gerçekleştirebildik bunları herkesin düşünmesi ve değerlendirmesi lazım. Atatürk'ün çağdaş medeniyetler hedeflerine ulaşmak için en önemli görevlerden biri de öğretmenlerimize düşüyor. Özellikle ilkokul öğretmenlerimiz Türkiye'nin geleceği için büyük bir sorumluluğa sahip. Başöğretmenimiz Atatürk; 'Eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkar öğretmendir' demiştir. Atatürk'ün izinde, onun ilkeleri doğrultusunda, vatan sevgisiyle nesiller yetiştiren başöğretmenimiz Atatürk'ü, tüm öğretmenlerimizi ve ilkokul öğretmenim Feriha Günsan'ı saygıyla anıyor, öğretmenler gününü kutluyorum. Hiçbir konuda umutsuz olmaya hakkımız yok çünkü bizlere her konuda yol gösteren bir öndere sahibiz. Onun aydınlattığı yoldan hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Sizlere çok güveniyor, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkaracağınıza yürekten inanıyorum."