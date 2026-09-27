Mudurnu'da otomobilin çarptığı yaralı karaca, Doğa Koruma ekibince tedaviye alındı

Mudurnu'da otomobilin çarptığı yaralı karaca, Doğa Koruma ekibince tedaviye alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Mudurnu-Bilecik kara yolunda otomobilin çarptığı karaca yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tedaviye alınan karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı.
Mudurnu- Bilecik kara yolunda seyreden otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan karacaya çarptı.
Kazada yaralanan karacayı gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye giden ekipler, yaralı karacayı alarak tedavi edilmek üzere ilgili birime teslim etti.
Karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Kaynak: AA