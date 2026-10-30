MSB Daire Başkanı Hakan Yaşar, Bulanık'ta öğrencilerle tecrübelerini paylaştı

Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen 'Kariyer Günleri' programına katılan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İdari İşler Daire Başkanı Hakan Yaşar, memleketinde öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Bulanık Gençlik Merkezinin konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşide; Bulanık'ın Gündüzü köyünde yetişip zorlu şartlarda sürdürdüğü eğitim hayatından kamu yönetimine uzanan başarı öyküsünü anlatan Hakan Yaşar, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Programın açılışında konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde böylesine anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hakan Yaşar'ın aynı coğrafyada büyüyüp önemli bir göreve gelmesinin gençler için büyük bir örnek teşkil ettiğini söyleyen Koşansu, öğrencilerin bu salondan "O başarabildiyse ben de başarabilirim" özgüveniyle ayrılmalarını temenni etti.

Daha sonra kürsüye çıkan MSB İdari İşler Daire Başkanı Hakan Yaşar, kendi öğrencilik yıllarından örnekler vererek gençlere tavsiyelerde bulundu. İdeallerin peşinden koşmanın önemine değinen Yaşar, "Biz de sizin oturduğunuz sıralarda oturduk. Kışın zor şartlarına rağmen okuduk. Hepimizin idealleri vardı ve bu ideallerimizin peşinden koştuk. Sizler de imkanlarınızı iyi değerlendirin, okuyun ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi olun. Şimdi biz ön sıralardayız ama bundan sonra sizler ön sıralara geleceksiniz ve yerimize geçeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında teknolojinin bilinçli kullanımına da dikkat çeken Yaşar; gençlere telefon ve sosyal medyada geçirdikleri süreyi azaltmalarını, işlerine, ailelerine ve büyüklerine saygılı bireyler olmalarını öğütledi.

Soru-cevap bölümünün ardından program sonunda gençlere çeşitli hediyeler dağıtıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral ve TÜGVA Bulanık Şube Başkanı Fikret Aral tarafından Hakan Yaşar'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı