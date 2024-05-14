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Mostar'da Osmanlı Türk etkilerini gösteren sergi açıldı

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Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Hırvat geleneksel kıyafetlerinde Osmanlı Türk etkilerini gösteren bir sergi açıldı. Sergide, altın renginde işlemeli kıyafetler, oyalı ve dantelli fesler, eski tarihli fotoğraflar ve kasnak işçiliğinden örnekler bulunuyor. Sergi, 15 Haziran'a kadar ziyarete açık kalacak.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde "Hırvat geleneksel kıyafetlerinde Osmanlı Türk etkileri" temalı sergi açıldı.

Hırvat geleneksel kıyafetleri??????? üzerindeki Osmanlı Türk etkilerinin gösterildiği sergi, Mostar Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Zagreb Belediyesi ve Travno Kültür Merkezi işbirliğinde YEE kültür merkezi olarak kullanılan Mostar'daki Karagöz Bey Medresesinde açıldı.

Sergide, altın renginde işlemeli geleneksel kıyafetler, oyalı ve dantelli fesler, bunlara ait eski tarihli fotoğraflar ve kasnak işçiliğinden örnekler bulunuyor.

Türkiye'nin Mostar Başkonsolosu Yaşar Ergün ve YEE Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın'ın da katıldığı sergi ilgi gördü.

Hırvat geleneksel kıyafetlerinde Anadolu temalı işlemeler ve süslemeler dikkati çekti.

Sergi, 15 Haziran'a kadar ziyarete açık kalacak.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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