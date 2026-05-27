Mobil nalbant 17 ilde atların bakımını yapıyor

Nevşehir'de, unutulmaya yüz tutan nalbantlık mesleğini sürdüren 36 yaşındaki Fatih Uğurlu, mobil atölyeye dönüştürdüğü aracıyla şehir şehir gezerek atların nal bakımını yapıyor.

Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü Programı'ndan mezun olduktan sonra nalbantlık yapmaya başlayan Uğurlu, mesleğini 15 yıldır sürdürüyor.

Mobil nalbant, Kapadokya'da turistlere yönelik turda kullanılan atların yanı sıra farklı illere giderek yarış, gösteri ve hobi atlarının ayak, tırnak ve nal bakımını yapıyor.

"Atların sağlığı için 45-50 günde bir nal değişimi yapılması lazım"

Fatih Uğurlu, AA muhabirine, çocuk yaşlardan itibaren atlara ilgisi olmasından dolayı eğitimini aldığı mesleğini el emeği ile devam ettirdiğini söyledi.

Mesleki alanda kullanabileceği tüm aletleri yerleştirdiği aracıyla il il gezdiğini, hem yeni yerler keşfedip hem de sevdiği işi sürdürdüğünü anlatan Uğurlu, şöyle konuştu:

"Mobil nalbantlık yapıyoruz. Önceden nalbantlar sabitti. Atların farklı yerlerde olması nedeniyle mobil çalışıyorum. Türkiye'nin doğu, batı, güney, kuzey, dört bir yanına gidiyorum. Şu an için yaklaşık 17 şehre hizmet veriyorum. Diğer illerden gelen taleplere de karşılık vermeye çalışıyorum. Nalbantlık el işçiliği isteyen bir meslek. Teknolojiye biraz kapalı çünkü el sanatı olduğu için teknolojik olarak biraz gelişmesi zor. Herhangi bir yere gittiğimiz zaman ortada kalmamak veya bir malzemeyi aramamak için bütün aletlerimiz aracımızda hazır bulunuyor. Atların sağlığı ve sakatlanmamaları için rutin bir şekilde 45-50 günde bir nal değişimi yapılması lazım. Çünkü tırnak bakımı yapılmadığı zaman atlarda tendon sakatlıkları ve yürüyüş bozuklukları meydana geliyor."

"Bu benim için bir meslekten öte bir aşk"

Nalbantlık mesleğinin maddi anlamda kazançlı olduğunu ifade eden Uğurlu, atlarla bağ kuran gençlere nalbantlığa başlamalarını tavsiye etti.

Uğurlu, mesleğini gücünün yettiği yaşlara kadar sürdürmeye kararlı olduğunu dile getirerek, "Bu benim için bir meslekten öte bir aşk, sevgi, bir yaşam tarzı oldu. Çünkü atları çok sevdiğim için mesleğimi de bu doğrultuda çok seviyorum. Zor bir meslek, atları sevmezsek yapabileceğimiz bir iş değil. Huysuz atlar tabii ki zaman zaman denk geliyor. Bazı iş kazaları yaşayabiliyoruz. Çıraklar çok az olmakla beraber yetişiyor. Genelde bu meslekler babadan oğula geçtiği için atçılık camiası içinde olmayan kişiler çok nalbantlığa yanaşmıyor. Mesleğimizin maddi olarak geleceği güzel çünkü çok az sayıda nalbant mevcut." ifadelerini kullandı.