Mimar Sinan'ın vasiyeti aşure dağıtılarak yerine getirildi

İSTANBUL Süleymaniye Camii'nin restorasyonu sırasında bulunan Mimar Sinan'ın kaybolmuş vakfiyesindeki vasiyeti üzerine Cuma namazının ardından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Mimar Sinan'ın her sene Muharrem ayının 10. gününde Süleymaniye Camii önünde aşure hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması vasiyeti üzerine bir program düzenlendi. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul Müftüsü Prof.Dr. Safi Arpaguş ve beraberindekiler ilk olarak Süleymaniye Camii yanındaki Mimar Sinan'ın kabrine giderek dua etti. Daha sonra Turan ve Arpaguş, aşure dağıtımı için Süleymaniye Camii'nin yanındaki alana gelerek vatandaşlara ikramda bulundu.

"Vasiyeti gereği kabrinin yanı başında aşure dağıtımı yapılıyor"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Bu geleneği, vasiyeti yerine getirmek üzere hem mezarı başında okunan Kur'an-ı Kerim'in duası ediliyor. Hem de yine vasiyeti gereği hemen kabrinin yanı başında aşure dağıtımı yapılıyor. Yine bu vesileyle geldik. Bize bu eserleri kazandıran, bu kutsal mekanı dönemin eşsiz mimarisi, Türk-Müslüman kimliğinin en önemli eseri olan Süleymaniye'yi buraya yapan ecdadımızı hayırla yad ediyoruz" dedi.

"Bu günü Kur'an ile dua ile tamamlayacağız"

İstanbul Müftüsü Prof.Dr. Safi Arpaguş, "10 Muharrem Aşure Günü, Kerbela hadisesinin yüreklerimizdeki acısını hissettiren bir gün. Dolayısıyla sevgili peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beytten 70 kadar kişinin şehit edildiği gün, bir matem günü. Böyle bir günde aziz şehitlerimizi, vatanımız, milletimiz için fedai can etmiş bütün şehitlerimizi anmak, Kur'an-ı Kerim ve dua ile anmak, bunun yanında da Süleymaniye Külliyesi'nde artık vakfiyenin gereği olarak anmaya başladığımız Mimar Sinan'ın kabri başında bulunarak bu günü Kur'an ile dua ile tamamlayacağız. Daha sonra aşure ikram ediyoruz" dedi.