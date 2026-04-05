Hemşehrisi 25 yıldır Mimar Sinan'ın doğduğu evin mihmandarlığını yapıyor

Kayseri'de yaşayan 53 yaşındaki Ahmet Bekdaş, Ağırnas Mahallesi'nde Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü ve şu anda müze olarak ziyaretçilerini ağırlayan evin mihmandarlığını 25 yıldır üstleniyor.

Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murad dönemlerinde "Mimarbaşı" olarak görev yapan Mimar Sinan'ın, 1490 yılında doğduğu ve 22 yaşına kadar yaşadığı ev şu anda müze olarak kullanılıyor.

Müze öncesinde gönüllü olarak evin tanıtımı için çalışan Ahmet Bekdaş, yaptığı eşsiz eserlerle mimarlık tarihine damga vuran Mimar Sinan'ın doğduğu evi ziyaretçilere tanıtıyor.

Bekdaş, AA muhabirine, Mimar Sinan'ın Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'nde doğduğunu ve dünya tarihine imza attığını söyledi.

Mimar Sinan'ın 22 yaşına kadar burada yaşadığını anlatan Bekdaş, daha sonra İstanbul'a gittiğini ifade etti.

Mimarbaşı olarak görev yapan Mimar Sinan'ın evine hem sahip çıktığını hem de ziyaretçilere tanıttığını vurgulayan Bekdaş, "25 yıldır burada çalışıyorum. İnsanlar ülkemizin her yerinden buraya muhteşem mimarın yaşadığı, doğup büyüdüğü evi görmek için geliyor." dedi.

Evi ziyaret eden turistlerin mutlu olduklarını dile getiren Bekdaş, "'Burayı görüp de mimar olmamak elde değil' diyerek gidenler var. Mimarlar, mühendisler, üniversiteler, kurumlar buraları ziyaret ediyor. Ben de Mimar Sinan'ı, Ağırnası, biyografisini, evin mimari özelliklerini misafirlere küçükten büyüğe anlatıyorum. Gücümün yettiği kadar." ifadelerini kullandı.

"Bu yapı Sinan'a ilke olmuş, onu etkilemiş ve ilham vermiş"

Bekdaş, Mimar Sinan'ın hayatını öğrenmek için çok kitap okuduğunu ve bu bilgiler ışığında insanları bilgilendirdiğini belirterek, neredeyse okumadığı kitabın kalmadığını ifade etti.

Bu hafta Mimar Sinan'ın 438. ölüm yıl dönümü olduğunu anımsatan Bekdaş, şunları kaydetti:

"Mimar Sinan'ın evinin altında da yeraltı şehirleri var. Tabii ki bu yeraltı şehirleri depo, kiler gibi kullanılmış zamanında. Evin içerisinde galeriler, yaşam odaları var. Buralara kemerli alanlar diyoruz. Mutfak bölümleri, oturma alanları, sedir odaları, depolama alanları, kilerleri bu şekilde halen gezen misafirlerimiz mutluluk duyuyor. Aslında bu yapı Sinan'a ilke olmuş, onu etkilemiş ve ilham vermiş."