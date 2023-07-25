Milli Saraylar Başkanlığı Yaz Dönemi Mehteran Gösterilerine Başladı

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gelenek haline getirilen yaz dönemi mehteran gösterileri başladı. Dolmabahçe Sarayı Hazine Kapı önündeki ilk gösteriyi, yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, yaklaşık 40 dakika süren gösteride marşlar seslendirdi. Gösteriler yaz dönemi boyunca devam edecek.

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gelenek haline getirilen yaz dönemi mehteran gösterileri başladı.

Dolmabahçe Sarayı Hazine Kapı önündeki ilk gösteriyi, yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, yaklaşık 40 dakika süren gösteride "Osman Paşa Marşı", "Ordu Marşı", "Hücum Marşı" ve "Gafil Ne Bilir"in de arasında bulunduğu marşları seslendirdi.

"Gösteriler yaz dönemi boyunca devam edecek"

Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Daire Başkanı Güller Karahüseyin, Milli Saraylar Başkanlığı'nın geleneksel hale gelen Mehteran Birliği gösterilerine bu yaz döneminde yeniden başladığını söyledi.

Karahüseyin, gösterilerin her salı saat 11.00'de Dolmabahçe Sarayı'nda Hazine Kapı önündeki alanda, çarşamba günleri de aynı saatte Topkapı Sarayı'nda Babüssade önünde devam edeceği bilgisini verdi.

Mehteran Birliği gösterilerinin yaz dönemi boyunca 13 Eylül'e kadar yerli ve yabancı turistler tarafından izlenebileceğine işaret eden Karahüseyin, şunları kaydetti:

"Yerli yabancı turistlerimizin çok yoğun ilgisi var, geçtiğimiz yıllardan beri böyleydi. Mehteran Birliği Milli Savunma Bakanlığına bağlı bir birlik ve tarihi, 11. yüzyıla dayanmakta. Savaş meydanlarında, muharebe meydanlarında Türk ordusunun coşkusunu arttırarak zaferler kazanmada etkili olan bir birlik."

Mehteran Birliğinde her enstrümandan 9 adet bulunduğunu aktaran Karahüseyin, "Bu sebeple 'Dokuz Katlı Padişah Mehteri' ismi de verilmiştir. Bu topluluk içindeki bütün kişiler profesyonel müzik eğitimi almış kişilerdir. Kostümleri de yine o dönemin aslına uygun olarak tasarlanmış kostümlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Gösteriler hakkında

Mehter icrasını aslına uygun olarak sergileyen, müzik eğitimi almış profesyonel kişilerden oluşan Mehteran Birliği, dönemin özelliklerini yansıtan kostümleri ve enstrümanlarıyla unutulmaz anlara imza atacak.

Dolmabahçe Sarayı'ndaki yaz gösterileri Hazine Kapı, Topkapı Sarayı'ndakiler ise Babüssaade önünde saat 11.00'de başlayacak.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 29-30 Ağustos ile 5-6 Eylül'de gösteri düzenlemeyecek.

Gösteriler Dolmabahçe Sarayı'nda 25 Temmuz, 1, 8, 15, 22 Ağustos ile 12 Eylül Salı günü; Topkapı Sarayı'nda ise 26 Temmuz, 2, 9, 16, 23 Ağustos ile 13 Eylül Çarşamba gününde gerçekleştirilecek.