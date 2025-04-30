Milli Eğitim Bakanı Tekin: Çocukları Sosyal Medya Bağımlılığından Uzak Tutmalıyız

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Ben çocuklarımızı sosyal medya bağımlılığından uzak tutmak istiyorum"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bugünkü gelinen noktada ben aslında karşı tarafınızda yer alan bir kişiyim. Ben çocuklarımızı medyadan ve bağımlılıktan uzak tutmak istiyorum. Üretilen içeriğin sorun teşkil ettiğini gördüğümüz için çocuklarımıza bu anlamdaki bağımlılıktan uzaklaşın diyoruz" dedi.

RTÜK himayesinde düzenlenen 'Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi'nin, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Salonu'nda ikinci günü başladı. Medya dünyasını akademi, sivil toplum ve kamu kurumlarıyla bir araya getiren etkinlikte, birçok konu masaya yatırıldı. RTÜK liderliğinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen zirve; Ankara Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve İstanbul Aile Vakfı iş birliğiyle organize edildi. Zirvenin ikinci gününde de açılış konuşmasını RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin gerçekleştirdi. Etkinliğe, RTÜK Başkanı Şahin dışında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve üniversite rektörleri katıldı.

"Ben çocuklarımızı medyadan ve bağımlılıktan uzak tutmak istiyorum"

Zirvede bir konuşma gerçekleştiren ve 15-20 yıl önce yaptıkları toplantılarda medyanın böyle devam ettiği sürece dördüncü kuvvet olup olamayacağını tartışlarını dile getiren Bakan Tekin, "Bugün burada çalıştayın sonuçları, sonuç raporu diye okunan şeylerin yaklaşık 15 yıl önce tartışıldığını söyledik. Bugünkü gelinen noktada ben aslında karşı tarafınızda yer alan bir kişiyim. Ben çocuklarımızı medyadan ve bağımlılıktan uzak tutmak istiyorum. Üretilen içeriğin sorun teşkil ettiğini gördüğümüz için çocuklarımıza bu anlamdaki bağımlılıktan uzaklaşın diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Siyasi partilerin sorumlulukları var"

Böyle devam ettiği durumda güçlü bir medyanın olmayacağına değinen Bakan Tekin, "Güçlü ve bilinçli bir toplum hayalimizden uzaklaşacağız ve ülke olarak zayıflamış olacağız. Siyasi partilerin sorumlulukları var. Hukuk devletini yönetmek ve ülkeyi geliştirmek için varlar. Ancak siyasi partiler bu sorumlulukları kötüye kullanılırsa bugün yaptığımız nasıl kurtarabiliriz tartışmasını yapmak zorunda kalabiliriz" diye konuştu.