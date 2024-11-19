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Milattan Önce 4. Yüzyıla Ait Heykelin Eksik Kalan Başı Bulundu

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli'deki Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda bir kamu yöneticisine ait heykelin eksik kalan başının gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Heykelin gövde kısmı 2018'de bulunmuştu ve bu buluntu, kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayacak.

Bakan Ersoy: "milattan önce 4'üncü yüzyıla ait heykelin eksik kalan başı gün yüzüne çıkarıldı"

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, milattan sonra 4'üncü yüzyıla tarihlenen üst düzey bir kamu yöneticisine ait heykelin eksik kalan başının gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Geleceğe Miras Projesinin1'inci yıl dönümünde Denizli'de yeni bir eserin gün ışığına kavuştuğunu bildirdi. Bakan Ersoy paylaşımında, "Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, milattan sonra 4'üncü yüzyıla tarihlenen üst düzey bir kamu yöneticisine ait heykelin eksik kalan başı gün yüzüne çıkarıldı. Antonius Philagrios isimli kamu yöneticisine ait olan bu heykelin gövde kısmı 2018'de bulunarak Denizli Hierapolis Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza edilmekteydi. Şimdi, bütün parçaların bir araya gelmesiyle tarih yeniden canlanacak. Geçmişin izlerini geleceğe taşımayı hedefleyen bu çalışmalar, kültürel mirasımızın korunmasına önemli bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Milattan Önce 4. Yüzyıla Ait Heykelin Eksik Kalan Başı Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN EKİZOĞLU - Kültür Sanat
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