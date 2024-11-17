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Milas'ta Zeytinyağlı Yemek Yarışması Düzenlendi

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Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleşen Zeytin Hasat Şenliği çerçevesinde, mahalleler arası zeytinyağlı yemek yarışması yapıldı. Yarışmada Bafa Kadın Kooperatifi birinci oldu.

Muğla'nın Milas ilçesinde mahalleler arasında zeytinyağlı yemek yarışması yapıldı.

İlçede bu yıl onuncusu gerçekleştirilen Zeytin Hasat Şenliği'nin ikinci gününde Atapark Meydanı'nda, mahalleler arasında yemek yarışması düzenlendi.

Yemekler, şeflerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Jüri üyelerinin tadına bakarak puanladığı yemekler, etkinliği izleyen seyircilere ikram edildi.

Yarışmada, Bafa Kadın Kooperatifi birinci, Bafa Mahallesi ikinci, Beçin Mahallesi ise üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacılar, elektrikli ev aletleriyle ödüllendirildi.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, etkinliklerle dolu şenliğin coşkuyla kutlandığını söyledi.

İlçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel mutfağıyla da ünlü olduğunu ifade eden Böke, "Yarışmada değerlendirilen Milas böreği, çaykama, zeytinyağlı yaprak sarma, ekşili köfte, keşkek gibi yöresel yemekler, kentin zengin mutfağını gözler önüne seriyor. Gastronomiye ilgi duyanları, Milas'ın eşsiz lezzetli zeytinyağlılarını tatmaya, ilçemizin tarihi ve kültürel değerlerini keşfetmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Kültür Sanat
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