Migren Hastalığı Sanata Yansıtıldı

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Canan Aktaş (35), 18 yaşından beri yaşadığı migren rahatsızlığını sanata yansıttı. Hastalığını 18 ayrı cam pleksiye işleyen Aktaş, "Tek başına bir anlam ifade etmeyen şeffaf plakalar arka arkaya dizilip orta noktadan bakıldığında bir bütün olarak anlam teşkil ediyor" dedi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Candan Aktaş, mezuniyet projesinde ilginç bir çalışmaya imza attı. Yaşadığı migren hastalığını sanatına yansıtan Aktaş, hastalığını 18 ayrı cam pleksiye işledi. Aktaş, migren atağının aşama aşama ilerlemesini göz önünde bulundurarak, tek sayfaya çizdiği resmi 18 ayrı parçaya bölüp, dijital baskı yöntemiyle 30x30 santimetre cam pleksiye aktardı.

?Projenin amacının beyinle sanat arasındaki görünmeyen bağı görünür kılmak olduğunu ifade eden Aktaş, "Migren, şiddeti artan oranla ilerleyen bir ağrı çeşidi olduğundan plakalara aktardığım çizimlerin ve baskıların yoğunluk derecesi de aynı şekilde artan orada ilerleyip orta noktada en şiddetli vurgulamalarla kendini gösterdi. Projemin amacı 'beyinle sanat arasındaki bağı' ve 'görünmeyeni' görünür kılmaktı. Dış dünyada rastlanamayan ve herkesten farklı olarak görülen yoğun ışık patlamalarını, sıkışmış kılcal damarları, yaşanan o karanlık dünya boşluğunu, kaosun ve nörolojik bozukluğun resim sanatı aracılığıyla nasıl teşhir edildiğini, görünmeyenin nasıl görünür kılındığını ve migren gibi kötü bir hastalığın eser üretmede yaratıcılığı nasıl etkilediğini göstermeye çalıştım. Düşünsel yön olarak da genel geçerlilikte hastalık olarak görülen bir olgunun, doğru tanımlanması, yönlendirilmesi ve yönetilebilmesi durumunda; hem migren ağrılarının aslında toplumsal korkulara sebep olan, ızdırap, acı ya da ajite durumlarını önlemesi, hem de sanatsal açıdan ortaya çıkaracağı paha biçilemez eserler yaratması açısından, sanata ve topluma sağlanan en büyük fayda olarak tanımlanabilir" dedi.