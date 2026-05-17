Haberler

Midyat'ın katori taşı sarısı Togg'a önerildi

Midyat'ın katori taşı sarısı Togg'a önerildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde iki grafik tasarımcı, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un renk kataloglarına ilçenin simgesi katori taşı sarısının eklenmesini talep etti.

Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan Togg meraklısı ve grafik tasarımcı Osman Ersöz ile Abdurrahman Bayar, Türkiye'nin yerli otomobili Togg için ilçenin simgesi haline gelen "katori taşı sarısı" renginin Togg'un renk kataloglarına eklenmesini talep etti.

Togg'a ilk üretildiği günden bu yana büyük ilgi duyduğunu belirten Osman Ersöz, daha önce hazırladığı tasarımlar nedeniyle Gemlik'teki Togg fabrikasına davet edildiğini söyledi. Fabrika ziyaretinde Togg'un üretim süreçlerini yakından inceleme fırsatı bulduğunu ifade eden Ersöz, araçların renk seçeneklerinde önemli bir eksiklik fark ettiğini dile getirdi.

Midyat'ın tarihi taş yapılarında kullanılan ve bölgeyle özdeşleşen katori taşı sarısının Togg modellerinde yer almasını istediklerini belirten Ersöz, "Togg'un mevcut renk seçenekleri oldukça güçlü. Ancak Midyat'ın kültürel dokusunu yansıtan katori taşı sarısının da bu katalogda yer almasını arzu ediyoruz. Bu rengin Togg'a çok yakışacağını düşünüyoruz" dedi.

Grafik tasarımcı Abdurrahman Bayar ise projeyi uzun süredir düşündüklerini belirterek, "Togg ortaya çıktığı ilk günden itibaren bu fikir aklımızdaydı. Arkadaşımızla birlikte ortak bir çalışma yürüttük. Araç tasarımından renk tonlarına, logolardan jant detaylarına kadar her aşamayı özel olarak hazırladık. Temennimiz, Gemlik fabrikasının bu çalışmayı değerlendirmesi ve projeye olumlu yaklaşmasıdır" ifadelerini kullandı.

Hazırlanan tasarım çalışmasının, Midyat'ın tarihi ve kültürel kimliğini Türkiye'nin yerli otomobiliyle buluşturmayı amaçladığı belirtildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Süper El Nino' geliyor! Türkiye için korkutan senaryo

Tarihin en güçlüsü geliyor! Türkiye için korkutan senaryo
Trump, Pekin zirvesinden istediğini alamadı! İran detayı dikkat çekti

Trump, Pekin'den eli boş döndü! Gündem yaratacak İran detayı
'Fazla mesai' tuzağı! Kartal Belediyesi'nde 50 milyonluk vurgun iddiası

Kartal Belediyesi'nde filmlere konu olacak dolandırıcılık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanju Çolak'tan Galatasaray yönetimine sert tepki: Biz gavur muyuz kardeşim!

Galatasaray yönetimine ateş püskürdü: Biz gavur muyuz kardeşim!
Sunrooftan çıktı, ceza yiyince beddua etti

Seyir halindeyken sunrooftan çıktı, ceza yiyince beddua etti
'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor

'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi
Mourinho üzgün! Namağlup tamamladığı ligi kaçıncı bitirdiğine inanamayacaksınız

Namağlup tamamladığı ligi kaçıncı bitirdiğine asla inanamayacaksınız
Eurovision'da İsrail'in performansı sırasında Filistin bayrağı açıldı

Eurovision finaline damga vuran an: İsrailliler ne yapacağını şaşırdı
İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede

Aynı il, aynı ilçe, iki farklı yaşam! Birçok şeyi anlatan kare
Bolivya'da hükümet karşıtı protestolarda 57 kişi gözaltına alındı

Hükümete karşı ayaklandılar! Başkent savaş alanına döndü