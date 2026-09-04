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Sendikalardan MHP Edirne'ye hayırlı olsun ziyareti

Sendikalardan MHP Edirne'ye hayırlı olsun ziyareti
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Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikaların Edirne yöneticileri, MHP İl Başkanı Ahmet Biçer'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Biçer, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek heyete teşekkür etti.

Sendikaların Edirne yöneticileri, MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye Kamu-Sen Edirne Başkanı Alim Kanpolat, Türk Haber-Sen Edirne Başkanı Sercan Varlı, Türk Büro-Sen Edirne Başkanı Memduh Örs, Türk Tarım Orman Sendikası Edirne Başkanı Ahmet Şahin, Türk İmar-Sen Edirne Başkanı Aziz Emre Şenel ve Türk Diyanet Vakıf-Sen Trakya Şube Başkanı Şahin Bulur, MHP Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti.

Heyet, İl Başkanı Ahmet Biçer'e yeni görevinde başarı dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Biçer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kanpolat, Varlı, Örs, Şahin, Şenel ve Bulur'a teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
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