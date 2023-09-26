Mevlit Kandili Luksor'da Geleneksel Kutlamalarla Kutlandı

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili, Mısır'ın Luksor kentinde asırlardır ilahiler ve zikir halkalarının yanı sıra davul-zurna eşliğindeki geleneksel oyunlarla kutlanmaya devam ediyor. Luksor'a bağlı Menşe el-Ammari köyü sakinleri, Mevlit Kandili'ni büyük bir şenlik havasında kutluyor. Asırlık kültürel değerlerin korunduğu kutlamaları izlemek için Mısır'ın başka şehirlerinden, hatta ülke dışından bile Luksor'a gelenler oluyor.

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili, Mısır'ın Luksor kentinde asırlardır ilahiler ve zikir halkalarının yanı sıra davul-zurna eşliğindeki geleneksel oyunlarla kutlanmaya devam ediyor.

Luksor'a bağlı Menşe el-Ammari köyü sakinleri, Mevlit Kandili'ni büyük bir şenlik havasında kutluyor.

Asırlık kültürel değerlerin korunduğu kutlamaları izlemek için Mısır'ın başka şehirlerinden, hatta ülke dışından bile Luksor'a gelenler oluyor.

Etkinliğin organizatörlerinden Muhammed el-Ammari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz Luksor'da Mevlit Kandili'ni at, davul ve zurna ile kutluyoruz. Mısır'ın her kentinden insanlar buraya geliyor." dedi.

Köylerinde her yıl Mevlit Kandili dolayısıyla "Tahtib Festivali" düzenlendiğini aktaran Ammari, halk arasında "sopa oyunu" olarak nitelenen tahtib kültürünün bölgede yaklaşık 150 yıl öncesine dayandığını söyledi.

Yabancı turistler de katılıyor

Ammari, kutlamalar çerçevesinde ayrıca davul ve zurna eşliğinde mızraklı atlıların dövüş oyunu oynandığını, misafirler için kurbanlar kesildiğini, akşam ise zikir halkaları oluşturularak ilahiler ve kasidelerin okunduğu programlar organize edildiğini dile getirdi.

Geleneksel kutlamaların büyük ilgi gördüğünü kaydeden Ammari, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden buraya turistler geliyor. Onları misafirperverlikle karşılıyoruz. Mevlit Kandili ve kutlamalara ilişkin sorularını A'dan Z'ye cevaplayarak kültürümüz hakkında ayrıntılı bilgiler veriyoruz." dedi.

"Kutlamalar çok güzel"

Menşe el-Ammari'deki Mevlit Kandili kutlamalarına katılan Abdulgaffar İdris de özellikle bölge halkı tarafından düzenlenen sopa oyunlarını izlemek için Kahire'den Luksor'a geldiğini söyledi.

Luksorluların çok misafirperver olduğunu söyleyen İdris, "Luksor halkını seviyorum. Kültür ve adetleri de çok hoşuma gidiyor. Peygamber efendimizin doğum günü nedeniyle tertiplenen kutlamalar çok güzel, fırsat buldukça her yıl gelmeye çalışırım." diye konuştu.

Mısır medyasında yer alan bilgilere göre Mevlit Kandili, Luksor'da ilk kez Fatımiler döneminde kutlanmaya başlandı.