Mevlana'nın Konya'ya Gelişi 797. Yılında Coşkuyla Kutlandı
Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Alaaddin Cami'den Mevlana Meydanı'na kadar süren yürüyüş ve tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü.
Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü yürüyüş etkinliğiyle kutlandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri, Alaaddin Cami'den Mevlana Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı.
Daha sonra burada, Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişinin temsili olarak canlandırıldığı Teşrif-i Mevlana tiyatro gösterisi sunuldu.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, Sema Ayini Şerifi ve Gülbank ile sona erdi.
Kaynak: AA / Savaş Güler - Kültür Sanat