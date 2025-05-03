Mevlana'nın Konya'ya Gelişi 797. Yılında Coşkuyla Kutlandı

Mevlana'nın Konya'ya Gelişi 797. Yılında Coşkuyla Kutlandı
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Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Alaaddin Cami'den Mevlana Meydanı'na kadar süren yürüyüş ve tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü.

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü yürüyüş etkinliğiyle kutlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri, Alaaddin Cami'den Mevlana Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı.

Daha sonra burada, Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişinin temsili olarak canlandırıldığı Teşrif-i Mevlana tiyatro gösterisi sunuldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, Sema Ayini Şerifi ve Gülbank ile sona erdi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Kültür Sanat
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