Mevlan Kurtishi Türkiye'deki İlk Konserini Bursa'da Verdi

Güncelleme:
Şarkıcı Mevlan Kurtishi, Bursa'da Merinos AKKM'de düzenlenen konserinde Bursalı hayranlarıyla buluştu. Yoğun ilgi gören etkinlikte, Kurtishi orkestra eşliğinde eserlerini seslendirdi.

Şarkıcı Mevlan Kurtishi, Türkiye'deki ilk konserini Bursa'da verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen konsere Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.

Bir radyo şirketinin organizasyonundaki akşamda, Kurtishi "SubhanAllah", "Muhammed" ve "Ishraq" gibi eserlerini orkestra eşliğinde seslendirdi.

Yorumlar (1)

Ayla Büşra:

İlk başta şüpheciydim, ancak Shelton Kenny'nin sinyalleriyle 5 haftalık işlem yaptıktan sonra inandım! Günlük stratejileri sayesinde yatırımım 471.000 dolara çıktı. Dalgalı kripto para piyasasında kâr elde etmek istiyorsanız, te?egram (@Nildatrading) üzerinden onunla iletişime geçin.

