Mevlan Kurtishi Türkiye'deki İlk Konserini Bursa'da Verdi
Şarkıcı Mevlan Kurtishi, Bursa'da Merinos AKKM'de düzenlenen konserinde Bursalı hayranlarıyla buluştu. Yoğun ilgi gören etkinlikte, Kurtishi orkestra eşliğinde eserlerini seslendirdi.
Şarkıcı Mevlan Kurtishi, Türkiye'deki ilk konserini Bursa'da verdi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen konsere Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.
Bir radyo şirketinin organizasyonundaki akşamda, Kurtishi "SubhanAllah", "Muhammed" ve "Ishraq" gibi eserlerini orkestra eşliğinde seslendirdi.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat