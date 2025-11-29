Mevlan Kurtishi Türkiye'deki İlk Konserini Bursa'da Verdi

Şarkıcı Mevlan Kurtishi, Türkiye'deki ilk konserini Bursa'da verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen konsere Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.

Bir radyo şirketinin organizasyonundaki akşamda, Kurtishi "SubhanAllah", "Muhammed" ve "Ishraq" gibi eserlerini orkestra eşliğinde seslendirdi.