Mescid-i Haram'da Kabe'nin İnşa Aşamalarını Gösteren 'İlk Ev' Sergisi Açıldı

Mescid-i Haram'da Kabe'nin inşa aşamalarını gösteren "İlk Ev" sergisine hacı adayları ilgi gösteriyor.

Yoğunluğun yaşandığı Mekke'de Kabe ziyaretlerini sürdüren hacı adayları, dini vazifeleri yerine getirirken bir yandan da hayranlık duydukları Kabe hakkında birçok bilgiye ulaştıkları sergiyi ziyaret ediyor.

Sergide, Kabe örtüleri, örtülerin dikiminde kullanılan altın ve gümüş ipler, Kabe örtüsünü sabitlemek için kullanılan halkalar ve Hacerü'l Esved'e sürülen kokular sergileniyor.

Ayrıca Kabe'nin ilk yapımından son dönemlerine kadar yapım aşamalarına ilişkin bilgiler video olarak aktarılıyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen hacı adayları ziyaret ettikleri sergide, Kabe ile ilgili merak ettikleri konuları yetkililerden öğreniyor.

Suudi Arabistan medya temsilcileri, hacı adaylarının kutsal vazifelerinin takibi için Mekke'de bulunan yabancı gazetecilere, Kabe'nin ilk dönemden son dönemlere kadar inşa aşamalarını gösteren "İlk Ev" sergisini gezdirdi.

Müze yetkilisi İbrahim Tubeyti, gazetecilere, müze hakkında bilgi vererek, 5 yıl önce faaliyete geçen serginin her yıl farklı konuyu misafirlere aktardığını söyledi.

Müzenin bu yılki konusuyla insanlara Kabe hakkında her şeyi öğreteceklerini belirten Tubeyti, "Müzemizde 'İlk Ev' sergimiz var. Bu yılki konumuz Kabe'nin inşa aşamaları. Hz. İbrahim zamanında ilk inşa edildiği zamandan Kral Fahd zamanına kadar süreyi sergiledik." dedi.

Tubeyti, bu yıl, Kabe'nin aşamalarına ve nasıl inşa edildiğine odaklandıklarını belirterek, sergide Hz. İbrahim'den Kral Fahd'a kadar Kutsal Cami'ye hizmet etme çabalarının yansıtıldığını dile getirdi.